"America First" seguirá, coinciden medios alemanes

La pérdida de la Cámara de Representantes no detendrá al presidente estadunidense Donald Trump en su política de “America First”, señalan los medios alemanes, que no dejaron pasar el ascenso de las mujeres en los comicios de este martes en Estados Unidos.

El Süddeutsche Zeitung destacó el que considera inesperado “Triunfo de las Mujeres Progresistas” en la Cámara de Representantes. “Musulmanas, americanas nativas, latinas: una nueva generación de legisladoras demócratas entra en la Cámara de Representantes. Pueden redefinir el tono en Washington”, precisa.

En una columna en primera plana con la foto de Donald Trump que tituló “El Hombre que solo conoce la Aniquilación”, destacó que “estas elecciones fueron un referendum sobre el Presidente: queda claro que millones de estadounidenses siguen apoyando la destructiva política de Trump llena de mentiras. Trump se puede volver aún mas impredecible”.

Trump no fue sacado del escenario como una tontería histórica. Pasó la prueba al 50 por ciento. La Cámara de Representantes cayó en manos de los Demócratas y esa impresionante victoria es una prueba de cuán importante es la lucha por cada voto”, indicó.

“Pero en el Senado se sentarán más republicanos. Importantes puestos de gobernadores, como en Florida, quedaron en manos de los seguidores de Trump. No hubo enormes cambios en las tendencias de los votantes. América permance siendo un país dividido”, subrayó el diario alemán.

El principal diario financiero alemán, Handelsblatt, tituló que “el éxito de los Demócratas no va a frenar la política de America First de Trump. En la política exterior eso no cambia casi nada. Por el contrario, en ella Trump se puede desfogar”. El rotativo estimó que “Trump se volverá aún mas agresivo”.

El Spiegel puso hoy de relieve en su versión en línea que “Ganaron, pero ....” Trump tendrá ahora que compartir el poder con los demócratas, comentó. “Para los demócratas terminó una noche enervante con un éxito parcial”.

“Conquistaron la mayoría en la Cámara de Representantes. Es una venganza tardía por su derrota en 2016, y el primer ajuste de cuentas de los estadounidenses con Trump y su política. Para los próximos 2 años, los demócratas pueden frenar la agenda de Trump y ponerle dificil el gobernar”.

En una de las principales emisoras de radio alemanas, Deutschland Funk (DLF), el Politólogo alemán, Michael Werz, consideró en entrevista que “ahora para Trump será mas difícil gobernar” y que la situación se le volverá mas difícil en las investigaciones que se le siguen, como las de sus relaciones con Rusia. Berlín (NOTIMEX)