Ana Guevara asegura que López Obrador rechazó candidatura olímpica de México

La exmedallista olímpica en atletismo Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta de que México se postule para ser sede de los Juegos Olímpicos de verano de 2036 o 2040

“En este momento, hablando con el presidente de México, no estamos levantando la mano para nada. No es de interés de esta administración levantar la mano para un evento de ese calado”, explicó la campeona mundial de los 400 metros planos en 2003 y plata olímpica en esa prueba en los olímpicos de Atenas 2004.

En junio pasado el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, reveló que le propondría a López Obrador que México sea sede de esta justa en 2036 o 2040.

En agosto pasado la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, inició pláticas con el Comité Olímpico Internacional para reafirmar el interés del país norteamericano de postularse para ser sede, sin embargo Guevara fue tajante al asegurar que mientras López Obrador sea presidente, su mandato termina en 2024, no hay posibilidad de acoger este evento.

“Uno de los primeros obstáculos que se tiene es que levantar la mano para pedir sede cuesta mucho, y es uno de los principales obstáculos. No quiero contradecir al canciller, yo no he hablado con él, no me ha pedido mi opinión, pero bajo la premisa de lo que vivimos en los económico veo complicado que México pueda ser sede”, afirmó la encargada del deporte del gobierno mexicano.

Guevara recordó que cuando México ha sido sede de grandes eventos como en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 y los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 las cosas no han salido bien.

En ambos eventos hubo acusaciones de actos de corrupción y de desfalcar las finanzas públicas de las entidades.

Además, la exatleta consideró que sólo existen tres ciudades en México con capacidad logística para ser sede de los olímpicos, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, las tres grandes urbes de la nación.

“Salvo las tres capitales preponderantes en los económico, de ahí en fuera veo complicado que alguna otra satisfaga las necesidades de una sede olímpica partiendo de la gran demanda que tiene la capacidad hotelera, infraestructura deportiva, conectividad aérea y transporte de la ciudad”, sentenció. México (EFE)