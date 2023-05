Antonio Cordón: “Jordi Cruyff es la persona ideal para ocupar el lugar de Alemany”

Antonio Cordón dejó a finales de febrero la dirección deportiva del Real Betis tras dos años y medio al frente. Una experiencia que, en una entrevista con EFE, cataloga como “espectacular”. Tras su salida, su nombre sonó para ocupar el mismo cargo en el FC Barcelona, pero asegura que no le ha “llamado nadie”, a la vez que aboga por Jordi Cruyff como el candidato ideal para el puesto tras la marcha de Mateu Alemany.

Además, en una visita a la sede central de la Agencia EFE, Cordón analiza mercados futbolísticos como el mexicano y el francés, la situación actual del fútbol y el factor físico para la captación de talento.

Pregunta: ¿Cómo valora su experiencia en el Betis?

Respuesta: Un periodo muy bonito, que quedará grabado para mí para toda la vida. El Betis es una grandísima institución con unas ganas de crecimiento muy grande, una estructura muy potente y con una afición increíble y una ciudad maravillosa. Es un club que está muy bien dirigido y con una plantilla muy comprometida. Fue una vivencia espectacular y le deseo toda la suerte del mundo a Ramón Planes.

P:¿Cuál fue su gran reto en el Betis?

R: Fue cambiar de mentalidad al club. Siempre defendí que era un gigante dormido y no era una cuestión de cambiar el vestuario, entrenadores... había que cambiar la mentalidad de todo el club, de todos los trabajadores. Yo trasladaba que todo trabajador tenía que liderar sin cargo, es decir, ser el mejor en tu puesto de trabajo. Esta era la clave para que el jugador creciera, más allá de los fichajes.

P: Uno de los pilares en su Betis fue Andrés Guardado. ¿Cómo valora su importancia en el equipo?

R: Un jugador que lleva cinco mundiales se merece todo el respeto. Aparte de lo que es futbolísticamnte, lo que significa como persona y para los grupos. Aporta muchísimo allá dónde está. Además, mantiene una línea muy sobria en su juego. Se ha ganado el respeto mundial y es una institución, no solo en el Betis, en el fútbol mundial.

Lo que aporta Guardado a la competitividad del resto de compañeros, la alegría, a hacer grupo y ser portavoz... no está escrito y es mucho más importante que todo el resto.

P: ¿Le queda fútbol?

R: Creo que le queda por aportar al fútbol porque su mentalidad, carácter y personalidad le da para seguir aportando desde dentro de un vestuario. Luego, que le quede más velocidad o menos está claro que eso va disminuyendo con los año, pero puede aportar otras cosas incluso más importantes.

P: Un fútbol méxicano que está creciendo.

R: A pesar de que en los últimos momentos la selección no ha estado bien, creo que, al igual que pasaba con el Betis, es un gigante dormido. Si se hacen bien las cosas, por el potencial que tiene y cómo están trabajando y sus instalaciones es un país que puede crecer muchísimo. Todas sus selecciones han llegado a las fases finales en categorías inferiores y la selección mayor está en camino de conseguir éxitos a futuro.

P: Su nombre sonó para ser director deportivo del Barcelona, ¿han contactado con usted?

R: Por lo que he visto y leído, lo primero fue el Aston Villa, algo que también me extrañó porque los motivos por los que salí del Betis no fue porque estuviera un club detrás, como se está demostrando. Con el Barcelona ha habido bastante repercusión, pero lo único que me une con el Barcelona es una relación profesional muy cordial con Jordi Cruyff porque hemos trabajado juntos y coincidimos mucho en todo lo futbolístico. A partir de ahí, no me ha llamado nadie.

P: Habla de Jordi Cruyff. Usted apostó por él en Ecuador, China... ¿Le ve preparado para ocupar el lugar que deja Mateu Alemany?

R: Como le conozco y he trabajado con él, creo que es la persona ideal, no solo para trabajar en el Barcelona, si no en cualquier club. Tiene unas ideas muy innovadoras y una forma de gestionar, un semblante y unos valores que hoy día son muy importantes en el fútbol. Además, tiene mucha experiencia y viene de una familia que ha sido todo en Barcelona. No soy quien, pero no me lo pensaría.

P: ¿Le gustaría salir de España en su siguiente experiencia?

R: No le tengo miedo. Profesionalmente, son retos. Me muevo por retos, y allá dónde haya uno en el que yo puedo aportar, con el club teniendo la necesidad de crecer, me sentiré con ganas. Ya me he movido fuera de España muchas veces. He estado en Ecuador, China, Italia... no me causa ningún estrago salir a nivel internacional.

P: ¿Cómo valora las prisas que existen en grandes proyectos europeos? Chelsea, Manchester United...

R: Hay una necesidad de conseguir objetivos a largo plazo.Son pocos los clubes que trasladan proyecto a largo plazo, en cuanto a cantera y formar jugadores; un ejemplo de un club que sí esperaba esto es el Villarreal y ahí están los resultados. Pero realmente, lo que se busca es inmediatez. Y ya no llevas un histórico de los jugadores, miras el último año de los jugadores.

Luego hay que tener en cuenta que para sacar un rendimiento deportivo, el talento individual es importante pero lo más importante son los valores del equipo.

P: Si tuviera que poner en una balanza entre Big Data y el análisis costumbrista, ¿cómo la establecería?

R: No hay que ausentarse de la modernidad. Esos datos hay que tenerlos muy en cuenta, en todos los sentidos. Pero, luego, hay que adquirir otra sería de situaciones como equilibrio emocional, compromiso, trabajo en equipo, disciplina... Me inclino porque hay que darle un valor del 70/75% hacia el lado de los valores y el resto a la base de datos, inteligencia artificial...

P: ¿Se fija más en el aspecto físico o en la calidad a la hora de captar talento?

R: Al final el fútbol tiende a unir estas dos cosas. El físico lo vas detectando desde joven. Actualmente te vas a un campeonato sub-15, 17 o 19 y te das cuenta de que uno de los motivos por los cuales fichamos jugadores es por la parte física. Y a partir de ahí piensas en darle la técnica. Lo físico lo vas consiguiendo, pero te tiene que venir innato; mientras que lo técnico es más mejorable.

Si lo miras, cualquier equipo que te llega a la fase final de la ‘Champions’ o la ‘Europa League’, la media de altura es 1,82 metros; es muy difícil que lleguen equipos por debajo de esa media de altura.

P: Uno de estos jugadores modernos que tienen un gran físico es Kylian Mbappé, al que conoce bien de su etapa en el Mónaco. ¿Aún sigue mejorando?

R: Sí, porque mejora los gestos, la zancada, tu visión... Él era un jugador muy ‘individualista’, y su principal virtud es regatear y salir muy vertical; y cógele si puedes.

P: Mbappé es el gran exponente de un fútbol francés al alza. ¿Cómo valora este crecimiento?

R: Es un fútbol que está aportando muchísimo jugador. Tiene la ventaja de que la vía de muchos jugadores africanos es hacerse en Francia y a partir de ahí los fichan, sobre todo en la Premier League y en España. El fútbol francés está siendo muy modélico a la hora de gestionar los clubes y hay mucha gente muy capacitada en la gestión y en los centros de formación. Están invirtiendo mucho dinero en todo esto y, cuando esto ocurre, los resultados se notan y Francia es una potencia mundial.

A nivel de clubes, hay una gran diferencia con el PSG, pero a veces ocurre lo del Mónaco. Es un fútbol muy interesante a nivel de lo que es la élite del fútbol; Francia es una referencia Mundial. Madrid (EFE)