Babasónicos: "Tratamos de no aportar más basura ni contaminación auditiva"

Tras dos años de silencio mediático, los argentinos Babasónicos regresan a los escenarios con una gira para homenajear y mantener el espíritu subversivo de la banda frente a la "basura auditiva" que abunda en la industria musical, dice Adrián Dárgelos, líder del grupo.

"En nuestra opinión tratamos de no aportar más basura ni contaminación auditiva, de dar algo que ayude a una revelación interna, una pequeña epifanía. O aunque sea una sonrisa (...), con una sonrisa me conformo", menciona el cantante, de visita a México.

La postura antisistema de Babasónicos ha quedado manifiesta en diversas maneras y es parte de una línea que cruza sus discursos y narrativas tanto en la música como las expresiones que de ellos se desprenden.

Constantemente rondan los pensamientos de Dárgelos temas como la democratización del arte, la crítica a las empresas discográficas, el funcionamiento de las plataformas de "streaming" y cómo estas se configuran en el sistema capitalista actual.

Si bien sabe que no puede cambiar la realidad, al menos espera generar una reflexión al respecto.

"Deberían replantear la idea del Estado moderno a partir del uso de sus insumos, y no llamarse más como se les llama a los países o naciones", subraya Dárgelos, para rápidamente concluir, "pero bueno... yo no estoy en eso, estoy en eso de hacer canciones".

EL REGRESO DE LO NOCTURNO Y LOS ESPECTÁCULOS

Adrián ha perdido la cuenta de las noches que ha pasado en México, pero considera que de ser contabilizadas, ya podría exigir la nacionalidad.

Fue este país, "el límite de Latinoamérica", el que eligió para regresar a los escenarios después de haberlo visitado en el 2020 para tener su última presentación en el festival Vive Latino antes del parón mundial que trajo el coronavirus.

"Nosotros podemos decidir qué hacer y cuándo y, después de todo ese silencio, decidir que empezábamos en Ciudad Juárez tiene de simbólico que yo nunca hubiese pensado que en un lugar tan lejano se escucharía mi música", asevera Adrián.

"Fue un regalo que pudimos hacernos que nuestro comienzo fuera en la frontera de nuestro lenguaje", cuenta Dárgelos, quien recientemente se presentó junto al resto de la banda en la norteña ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el festival Pa'l Norte.

El silencio fue solo mediático, pues los argentinos reaparecieron con el tema "La izquierda de la noche", sencillo que marca el inicio de su próximo disco, aún sin título, que espera vea la luz en marzo del 2022.

"(El álbum) tiene muchas características que lo hace muy único, desde el tiempo que tuvimos para hacerlo -nunca habíamos podido entrar en tanto detalle-, hasta su simpleza", adelanta Dárgelos.

El cantante también destaca que en el álbum se entrevé "el aura que nos rodea" y una "motivación única" expresada "en ese racimo de composiciones que discuten la realidad".

Babasónicos está por embarcarse en una gira por Argentina -de la que presumen ya cuentan con boletos agotados-, Europa y posteriormente su regreso a México.

EXPANDIR FORMATOS DE ARTE

La experimentación de Babasónicos no se ha limitado al ámbito sonoro.

Adrián está convencido de que la forma en la que se presenta la música es igual de importante que el fondo, por lo que los Babasónicos están por adentrarse al universo de los NFT (Non-Fungible Token), al considerarlos la forma más democrática de compartir su arte.

"Los NFT vienen a poner un nuevo punto de observación y de discusión con los lados tradicionales de la industria. (...) Se encuentran del lado más cercano del productor y hacedor de la obra y tienen la opción de autofinanciamiento. En eso rompe las cadenas y en el medio, el público se puede aprovechar de eso gratis, sin unirse a ninguna cadena de opinión como lo son los sistemas de 'streaming'", explica.

Además, los argentinos están en pleno aniversario número 30 y Dárgelos explica que la banda aún mantiene, como puede, la subversión que dio fundamento a su música.

"La tendencia del 90 y pico por ciento de la música que existe y que se compone (en la actualidad) requiere una inmediatez y un pedido de urgencia de agradar que me da risa, es un poco estúpido", menciona.

Por ello Adrián considera el "largo y mediano plazo" a la hora de descubrir nuevos sonidos una posible forma de "aniquilación" propia, pero también su manera propia de "ser únicos". México (EFE)