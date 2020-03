Diana Bracho asegura que todas las mujeres han sufrido acoso

La actriz Diana Bracho considera que no tiene caso hablar de sus experiencias de acoso sexual del pasado y fue enfática al decir que todas las mujeres lo han sufrido.

"Creo que en este país y en muchos países del mundo, no sólo aquí en México, hay un porcentaje de mujeres enorme, incontable, de mujeres abusadas, molestadas y violadas, a mí no me gusta hablar de mi experiencia personal y del pasado.

"En mi muy particular punto de vista, no creo en salir a contar mi historia, más bien voy por el lado del reconocimiento, de que un porcentaje muy alto de nosotras ha sufrido algún tipo de acoso", comentó a Notimex.

Es por está razón que se unirá al paro de labores femenino, que se llevará a cabo el próximo 9 de marzo.

"Voy a hacer la huelga. Escribí un texto para animar a las mujeres a que lo hagamos. El éxito de un proyecto así, es justamente la unión, en un país tan polarizado. Imagínate si un país con diferentes ideologías, con diferentes culturas, con diferente características ,estratos sociales y educación, logramos hacer lo mismo todas juntas, sería muy importante", explicó.

Sin embargo, tiene claro que no se ha entendido el objetivo de este paro. "Desgraciadamente hay muchas mujeres que ni siquiera se han enterado bien de qué se trata. Creen que es un día de descanso, y no, es un día para que los hombres se concienticen de la importancia que tenemos las mujeres", comentó la actriz.

Diana Bracho explicó:"Tenemos que desaparecer ese día del planeta, es algo muy simbólico, es que se visibilice a todas estas mujeres, que en realidad han desaparecido de la manera más cruel", puntualizó.

En ese sentido, la actriz participa más activamente en pro de la mujer. "El sábado voy a dar una conferencia en Atlixco, Puebla, justamente sobre la mujer. La verdad es que no soy fanática de nada, trato de encontrar la razón de las cosas".

Respeto mucho a las personas que se juntan y van a una marcha, siempre y cuando no haya violencia porque cuando estás luchando contra la violencia con violencia, ahí ya no entiendo", dijo

Sin embargo, aceptó que entiende la situacion, pero, propuso una alternativa.

"Entiendo la rabia y la impotencia que tienen todas esas mujeres que han perdido una hija, una hermana, una madre, pero, creo que tenemos que atemperar la situación, tenemos que llegar a la razón, pensar por ejemplo en Gandhi, que ganó la independencia de la India con la paz, hay que pensar que podemos llegar también por ese camino", concluyó. México (NOTIMEX)