Editorial: En salud... siempre es mejor prevenir

Hasta hace unos cuatro años, siempre con el paso del verano al otoño, me enfermaba; ese cambio de estación me perjudicaba sobre manera, los dolores musculares, las dificultades para respirar me resultaban en extremo molestos, hasta que decidí vacunarme contra el flu.

La anterior aseveración corresponde a un conocido líder comunitario, quien por demás agrega: “desde la primera vez no me puse la vacuna pensando en que literalmente ‘me iba a librar’ del flu, lo hice considerando en que el malestar no iba a ser tan severo... pero los resultados se fueron (en mi caso) por encima de toda expectativa.

“Desde entonces no me da gripe, y de los malestares ni me acuerdo, por eso en cuanto me entero que propician la vacuna, y sobre todo porque es gratis, acudo con mi esposa, hago la línea y en cuestión de minutos regresamos a casa con la tranquilidad que reporta prevenir”, significa.

Desde hace varios martes personal de Walgreens y REACH unen sus esfuerzos con el objetivo de brindar a la gente que se acerca a la intersección de Nellis y la Harris la vacuna contra el flu, de manera gratuita.

“No me atrevería a afirmar que es por el COVID-19, por la cantidad de personas fallecidas, contagiadas, sin embargo puedo afirmar que este año la respuesta de la comunidad a la vacuna es considerable, es más, el pasado martes 22 de septiembre tuvimos que enviar a buscar más vacunas... sencillamente las que teníamos no alcanzaron”, apunta Rebeca Aceves con optimismo.

En tiempos tan difíciles resulta alentador, concede tranquilidad el hecho de ponerse la vacuna, volver a casa consciente de que se está protegido contra tres o cuatro virus, y que en caso de ser afectados por el flu no será de manera dramática.

A estas alturas debe estar claro para todos que la mejor medicina es aquella que ayuda a prevenir, aun cuando la mencionada vacuna no proporcione una protección total.

La influenza o flu, la gripa, como quiera llamarla, es una infección respiratoria que afecta sobremanera a los niños, a las personas de la llamada ‘tercera edad’, y por supuesto a quienes padecen algunas afecciones de salud, o sea, estos son los grupos más vulnerables. A las vacunas que se brindan los martes pueden acceder los mayores de cuatro años.

A decir de Aceves, vinculada desde hace varios años a la salud comunitaria, “aunque no sea ciento por ciento efectiva vale la pena darse una vacuna contra el flu, es la mejor manera de prevenir el malestar y todas sus complicaciones, esas que muchas veces nos ponen en cama o nos llevan a una consulta médica”, significa.

Septiembre y octubre son, apuntan los especialistas, los meses ideales para acceder a la vacuna contra el flu, y la ‘inmunidad’ después de vacunarse puede tardar hasta dos semanas, es el momento del cambio, cuando el verano da paso al otoño, muchos árboles pierden sus hojas, se hacen sentir los dañinos efectos del polen.

Lo otro a tener muy presente es que los virus mutan rápidamente, de ahí la importancia de vacunarse cada año, para propiciar que el organismo cree los necesarios anticuerpos... lamentablemente éstos ceden con el paso del tiempo, es entonces que las vacunas adquieren relevancia. No lo deje para mañana.