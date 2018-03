Editorial: Piezas de un ajedrez político

Quiero estar segura de que usted se enteró que el SCOTUS NO escuchará el caso DACA antes de la decisión del Noveno Circuito, comentó Viridiana Vidal, gerente general de La Firma, invitando a medios y público en general a informarse respecto al asunto. Nosotros contaremos con abogados de la unidad especializada de UNLV, líderes inmigrantes y DREAMers, que estarán disponibles para analizar qué significa la decisión de la Corte Suprema para los jóvenes inmigrantes, destacó.

Como muchos de ustedes saben la Corte Suprema de los Estados Unidos anunció el pasado lunes 26 de febrero que rechazaría escuchar a DHS vs. UC Regents, el caso de California que resultó en una orden judicial que restablece temporalmente las renovaciones de DACA.

Esto traslada la solución de un sensitivo problema a los tribunales inferiores, donde dos circuitos tienen casos pendientes. Mientras tanto, los destinatarios de DACA pueden continuar solicitando la renovación de su estado.

La Administración de Donald Trump finalizó el programa DACA el 5 de septiembre de 2017, poniendo en peligro las vidas de cientos de miles de jóvenes inmigrantes y millones de familias y miembros de la comunidad. Poco después, varios estados y organizaciones sin fines de lucro presentaron demandas contra la decisión.

Pero, como bien lo comenta José López Zamorano en esta edición, los Dreamers saben que tienen la razón de su lado y que les queda seguir luchando.

Se trata del mismo espíritu y estrategia de lucha que inspiró a una nueva generación de jóvenes a tomar la antorcha de un cambio en las políticas de control de armas y de seguridad escolar. Dijeron un “basta” elocuente que resonó en el país y en el mundo. Los dos movimientos, el de los DREAMers y el de la urgencia por el control de armas son el embrión de lo que podría ser un cambio tectónico en la política nacional.

César Vargas, codirector de la organización DREAM Action Coalition, hizo una valiente declaración sobre el hecho de que el Tribunal Supremo concediera más tiempo para que el Congreso haga su trabajo respecto a los soñadores.

“El Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó a revisar la orden de un juez federal de que la Administración Trump continúe el programa DACA manteniendo vigente la política de la era de Barack Obama, que protege a los jóvenes inmigrantes que trajeron al país cuando eran niños. Sin dudas, la urgencia del plazo del 5 de marzo del presidente Trump para que el Congreso aprobara algo ya no es tan imperioso.

Sin embargo, con la Corte Suprema dando el golpe final al esfuerzo de la administración Trump por terminar de manera abrupta -e ilegal- DACA, el Congreso ahora tiene más tiempo para trabajar juntos y finalmente pasan una solución permanente para todos los DREAMers. Trump ya no tiene como rehén las vidas de miles de jóvenes, ya que la batalla legal tiene la posibilidad de mantener DACA intacto hasta 2020. El presidente Trump puede tener una gran victoria trabajando con el Congreso con propuestas razonables o sumarse a las filas de ex presidentes que no aprobaron una reforma migratoria”.