EE.UU. ha trasladado a sus aliados su oposición al regreso de Siria a la Liga Árabe

Estados Unidos ha comunicado a sus aliados de la región su firme oposición a la readmisión en la Liga Árabe del Gobierno sirio de Bachar al Asad, dijo este martes el secretario de Estado, Antony Blinken.

A pesar de esta diferencia, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró en una rueda de prensa que coincide con los “objetivos” de la organización panárabe en Siria, que son el fin de la guerra, el envío de ayuda humanitaria y el combate a los terroristas del grupo Estado Islámico (EI).

“No creemos que Siria cumpla con los requisitos para la readmisión en la Liga Árabe. Es una opinión que hemos comunicado a nuestros aliados regionales, pero ellos tienen que tomar sus propias decisiones”, explicó Blinken.

El secretario de Estado reiteró además que el Gobierno de Joe Biden no normalizará las relaciones con Al Asad, a quien exige un alto el fuego y la celebración de elecciones libres, como establece una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Pero dijo que comparte con la Liga Árabe la importancia de expandir el acceso a ayuda humanitaria en Siria tras los terremotos, de “degradar” la presencia del EI en el país y de reducir la influencia de Irán.

En todos esos aspectos, Blinken opinó que Estados Unidos y sus aliados árabes han logrado “algunos progresos” en los últimos años.

“La perspectiva de los árabes es lograr esos objetivos con un acercamiento más directo (a Al Asad). Nosotros tenemos una perspectiva diferente, pero los mismos objetivos”, dijo.

En la misma rueda de prensa, el ministro británico de Exteriores, James Cleverly, de visita oficial en Washington, dijo que el Reino Unido comparte con Estados Unidos “una visión muy similar” sobre este tema.

El jefe del Foreign Office admitió que le incomoda la readmisión de Siria a la organización y pidió a sus miembros que la condicionen a “un cambio fundamental en el comportamiento” de Damasco.

“No podemos ignorar las acciones brutales de los últimos años del régimen de Al Asad contra el pueblo sirio. El Reino Unido ciertamente no las esconderá debajo de la alfombra”, remarcó.

Durante el fin de semana, los ministros de Exteriores de la Liga Árabe acordaron en una reunión el regreso de Siria al organismo, tras 12 años de suspensión por la represión de las protestas populares de 2011. Esa vuelta, no obstante, está vinculada al cumplimiento de una hoja de ruta para dar una salida a la crisis en el país.

El plan incluye puntos como el regreso de los refugiados, la salida de fuerzas extranjeras “ilegales” de Siria, la lucha contra el narcotráfico o la reanudación del trabajo del Comité Constitucional para redactar una nueva Carta Magna, entre otros. Washington (EFE)