Embajador de EEUU reconoce "camino doloroso" de caravana migrante en México

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció "el camino doloroso" de la caravana migrante que salió de Chiapas, en el sureste del país, pero acusó a los traficantes de engañar a los viajeros y lucrar con ellos.

"Es un camino doloroso, cuando entran los migrantes al corredor, pero llegan la mayoría de ellos al corredor porque los han engañado los traficantes, criminales y esas organizaciones son las que están enriqueciéndose con millones de dólares", declaró en conferencia de prensa.

El diplomático se refirió a la caravana de miles de migrantes que avanzó este martes por el sureño estado mexicano de Oaxaca y anunció su intención firme de llegar hasta la frontera con Estados Unidos.

Cuestionado por la prensa, el embajador evitó pronunciarse sobre el uso de la fuerza que ha ejercido la Guardia Nacional de México para contener el flujo migratorio en la frontera sur.

"Estamos trabajando en ver de qué manera podemos hacer una reforma donde se protejan los migrantes que están en el corredor y también asegurar que los 'coyotes', los 'polleros', que tanto son los que organizan y engañan a los migrantes que entran al corredor, que los paremos", manifestó.

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) "encontró" más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

Aunado a ello, México ha detectado más de 190 mil inmigrantes indocumentados de enero a septiembre, cerca del triple que en 2020, además de haber deportado a casi 74 mil 300, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

El diplomático indicó que hay personas detrás de la caravana que "están haciéndolo por el dinero, no lo están haciendo para el beneficio de los migrantes".

"Se visten los organizadores de una manera que están haciendo algo para un derecho humano, cuando en realidad lo que están haciendo es llenando las bolsas de dinero que van a los traficantes y a los criminales", aseveró.

EL ENTENDIMIENTO BICENTENARIO

El embajador, que llegó el 11 de septiembre al país, argumentó que la seguridad y migración se atienden en el nuevo Entendimiento Bicentenario de Seguridad que el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado, Antony Blinken, anunciaron el 9 de octubre.

"Lo que están haciendo los Estados Unidos y México bajo el marco bicentenario de la seguridad es asegurar que vamos a trabajar juntos para que eso no pase", expuso, en referencia a los polleros.

Aun así, el representante de Washington rechazó precisar qué tipo de apoyo, si es que lo habrá, dará Estados Unidos a México para que expanda a Centroamérica los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

"Eso lo estamos explorando. Eso lo vamos a ver más adelante", indicó.

Cuestionado por la cooperación de seguridad entre Washington y México, que ha retrasado la expedición de visas para agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), el funcionario lo atribuyó a que durante cinco años "no hubo diálogo", en referencia a la gestión de Donald Trump.

"Tenemos mucho que trabajar con el Gobierno de México", dijo. México (EFE)