EUA quiere reemplazar "tierra por paz" por "dinero por paz": Palestina

El gobierno palestino criticó de nuevo la conferencia económica estadunidense sobre Medio Oriente, al denunciar que Washington quiere cambiar el principio de "tierra por paz" por el de "dinero por paz", y rechazó otra vez la cita.

Tocó al jefe negociador palestino Saeb Erekat hacer la crítica, que se suma al escepticismo que ha despertado la reunión pensada como la parte económica del llamado "Acuerdo del Siglo" por la Administración Trump, y cuya parte política está planeada para septiembre.

El negociador palestino opinó que Washington ya concretó la parte política con el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y la consecuente transferencia de su representación diplomática a la llamada "Ciudad Santa".

Parte de esa ala política del Acuerdo del Siglo es también la legitimación de los asentamientos de colonos judíos en tierra palestina, así como el reconocimiento de la soberanía israelí sobre las Alturas del Golán.

Y por último, citó el retiro de fondos para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), citó la Palestinian News Nework.

Solo los aspectos económicos siguen, y por ello es que se quiere reemplazar el principio de tierra por paz por el de dinero por paz, acotó.

Erekat se refería a la vía de lograr la paz en el conflicto palestino-israelí, consistente en que Israel regrese los territorios palestinos que ocupó en la guerra de 1967 y que mantiene bajo su dominio, en los cuales crecen los asentamientos judíos israelíes.

En la conferencia económica que bajo impulso estadunidense se celebrará en Manamá, capital del reino de Bahrein localizado en el centro oriente de la península arábiga, la próxima semana se analizarán inversiones para los territorios palestinos.

Jared Kushner, principal asesor del presidente estadunidense Donald Trump, y arquitecto del acuerdo y la reunión, ha opinado que los palestinos necesitan viabilidad económica para salir adelante.

La mayoría de los países árabes como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania o Marruecos, y también potenciales donadores, han confirmado su asistencia, lo contrario de la Autoridad Nacional Palestina, el sector privado palestino y Qatar.

En su más reciente posicionamiento sobre el tema, Qatar estableció a principios de junio que la solución para el conflicto palestino-israelí no puede ser impuesta.

Tal y como lo vemos, existe una desconexión entre Palestina y Estados Unidos, dijo el canciller qatarí Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

La revista The New Yorker señaló en un trabajo este miércoles, que el proyecto económico estadunidense omite que la viabilidad económica, el hacer negocios, requiere de una serie de requisitos que bajo la ocupación israelí no se cumplen.

La gente que pretende iniciar negocios en Palestina necesita corredores expeditos de transporte, puertos para importar y exportar, y estas y otras condiciones no se dan bajo la ocupación israelí, precisa. Jerusalén (NOTIMEX)