Fauci considera probable que la cepa inglesa de coronavirus ya esté en EE.UU.

El epidemiólogo jefe de Estados Unidos, Anthony Fauci, consideró que se debe asumir que la nueva cepa más contagiosa del coronavirus está en el país, ya que no sería una sorpresa que con la expansión que ha tenido en Reino Unido haya superado sus fronteras.

En una entrevista con el programa matinal "Good Morning America", el director del Centro Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas aseguró que es "ciertamente posible" que la cepa detectada en Reino Unido ya esté en Estados Unidos.

"Cuando se da el nivel de contagio que ha tenido lugar en el Reino Unido, uno debe asumir que ya está aquí, aunque no sería la cepa dominante, pero no me sorprendería que ya estuviera aquí", indicó Fauci, quien hoy recibirá la vacuna contra la covid-19 en un acto público.

Fauci recomendó no "sobreactuar" por la aparición de esta nueva cepa y consideró que las prohibiciones de viaje desde Reino Unido, que Estados Unidos no ha impuesto aún, pero sí los países europeos, son "draconianas".

En su lugar, Fauci apoyó medidas como las propuestas por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de fortalecer los test a los viajeros procedentes de Reino Unido, pero no la de cancelar vuelos, que siguen llegando a diario a Estados Unidos procedentes, principalmente, desde Londres.

"Lo más importante que tenemos que hacer es vigilar aquí. Puede que la cepa ya esté aquí. Dudo que sea una cepa prevalente, pero como dijo el gobernador es totalmente concebible que ya esté presente", apuntó Fauci, que evitó declarar su apoyo a una posible prohibición de los vuelos desde el Reino Unido.

La nueva variante del coronavirus es un 70 % más contagiosa que otras más comunes y ha sido responsable de un aumento de casos en Reino Unido, aunque no se considera por el momento más virulenta o inmune a las vacunas que ya se están distribuyendo.

Estados Unidos registra 18 millones de casos y más de 319.000 muertes por la covid-19, más que en ningún otro país del mundo en términos absolutos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Nueva York (EFE)