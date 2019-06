Funcionario destituido por Bukele afirma que todo es un "show político"

El destituido director de Protección Civil de El Salvador, Jorge Meléndez, calificó como un "show político" la decisión de removerlo de su cargo, anunciada por el presidente Nayib Bukele, quien lo acusó del asesinato del poeta Roque Dalton.

"Creo que (Bukele) ha hecho esto porque es un show, es una manera de hacer política. Los problemas son la seguridad, la falta de empleo, el problema de la salud, el problema de que quedaron 400 personas cesantes en una secretaría, otros cientos en otra secretaría", afirmó Meléndez.

El presidente ordenó a través de su cuenta de Twitter al nuevo ministro de Gobernación, Mario Durán, que despidiera a Meléndez bajo el argumento de que está "acusado del magnicidio de nuestro poeta Roque Dalton".

El exdirector de Protección Civil consideró que no puede ser acusado de ese delito porque en 1975, cuando fue asesinado el poeta salvadoreño, él era un simple combatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las organizaciones que luego integró el partido FMLN, según el portal de La Prensa Gráfica.

Es un hecho que pasó hace 44 años "en el que está involucrada una organización completa. Para un combatiente, que no era dirigente, ¿no les parece bastante rara esta versión? La versión de que yo soy el responsable", cuestionó Meléndez, quien sin embargo, era un comandante de la guerrilla conocido con el alias de "Jonás".

Meléndez afirmó que ya hubo un proceso judicial del caso en el que fue dejado en libertad, por lo que el señalamiento de Bukekle constituye una "condena" que lo ha afectado no solo a él, sino a su familia.

La familia de Roque Dalton ha sostenido en los últimos años que éste fue asesinado por Jorge Meléndez y Joaquín Villalobos, quienes pertenecían al ERP, por lo que los hijos del poeta interpusieron una denuncia en 2010 ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, Meléndez y Villalobos fueron absueltos de los cargos por el asesinato de Dalton en 2012.

"Espero que (Bukele) no me ataque desde una manera incorrecta, porque desde la presidencia (...) lo que hay que hacer es defender el derecho de todos, aún cuando no estamos de acuerdo. No generar un clima de confrontación y terror", aseveró el funcionario destituido.

Meléndez llamó a Bukele a ser más prudente y evitar realizar juicios que dañen más su reputación y destacó que realizó "un gran trabajo" como director de Protección Civil, cargo al que fue designado por el presidente Salvador Sánchez Cerén. San Salvador (NOTIMEX)