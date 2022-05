Joe Satriani: “No hay duda de que ahora la gente es más talentosa que nunca”

“No hay duda de que ahora la gente es más talentosa que nunca”, señaló a Efe el maestro de la guitarra Joe Satriani, quien obligado a parar en el 2020 por la pandemia, aprovechó para experimentar con sonidos más extraños en su álbum “The Elephants of Mars”.

"Los guitarristas actuales están tocando cosas que nunca antes habían sido tocadas en la historia de la guitarra, lo garantizo", apuntó Satriani un tanto emocionado.

"Si juntaran a un grupo de veinteañeros guitarristas verían que están mucho más allá de lo que están los músicos de mi generación. Es una cosa natural porque empezaron con lo que pasó antes de ellos y van avanzando", agregó el guitarrista, quien se mantiene sin preocupaciones ante la supuesta computarización que vive la música actual.

Con 65 años a cuestas, el músico italo-estadounidense nacido en Nueva York, confiesa que con la edad ha tenido que aprender a cuidarse más en las giras, sigue haciendo música desde el corazón, agradece cada día seguir dedicando su vida al arte, no tiene una guitarra favorita y pese a que tiene más de 10 millones de copias vendidas, no le gusta escuchar su propia música.

UN GUITARRISTA DE ESTE PLANETA

La firma Marvel bautizó en honor de Satriani un planeta del universo de "Silver Surfer" y le puso su nombre.

Esto tras haber popularizado la imagen del superhéroe en el álbum "Surfing With The Alien" (1987), en el mismo disco mencionaba a seres extraterrestres y ahora presenta un disco inspirado en el futuro de la humanidad en Marte.

Si bien sus virtudes en la guitarra podrían ser consideradas de otro mundo, él confiesa que tiene los pies muy bien puestos en la Tierra.

"Cuando era muy chico me di cuenta de que los humanos estamos en un planeta y que el planeta está en el espacio, no es que esté lejos, en realidad estamos en medio de él (...) esto fue un pensamiento muy profundo que tuve y me quedé muy relajado con la idea de que la ciencia ficción es una forma de imaginar futuros posibles", confiesa el artista.

De esta forma, la ciencia ficción ha acompañado su quehacer artístico al inspirarlo en las cuestiones humanas como los miedos, las emociones, las aspiraciones así como la búsqueda constante del conflicto.

ELEFANTES EN MARTE

El encierro de la pandemia puso a Satriani y a su productor, Eric Caudieux, a trabajar en "The Elephants of Mars", su disco número 18 que terminó siendo uno de los más experimentales de su carrera, pues "sin fecha en el calendario" y sin presiones de presupuesto, por los altos costos de los estudios de grabación, le dieron total libertad creativa.

"Nos dimos cuenta de que (la distancia) era algo de lo que podíamos tomar ventaja. Finalmente podíamos tocar las ideas más locas aun cuando no las hiciéramos bien y no habría consecuencias por hacerlo mal. Cuando grabas en vivo tratas de no ser tan loco porque no quieres arruinar a nadie y cuando estás en tu casa y te grabas, puedes intentar lo que quieras, puedes tener un error y nada está perdido", cuenta.

Dentro de la experimentación, Satriani consiguió hacer un sonido que al escucharlo por primera vez le recordó el barritar de un elefante.

De esa sorpresa sonora se desprendió toda una historia que involucra la vida en Marte, elefantes robóticos y ancestrales que se comunican con humanos para dominar el planeta y salvarlo de la explotación, y finalmente este se convirtió en el concepto del álbum de 14 canciones, siendo el tema homónimo al disco, "el más loco" que ha creado.

La versión ampliada de esta historia y otros 14 relatos más forman parte de un libro en el que está trabajando y que planea publicar a finales del año y que es parte del trabajo editorial que ha llevado con su cómic "Crystal Planet".

ARTE POR EL ARTE

En su quehacer artístico, el guitarrista, que fue maestro de otras figuras de la música como Steve Vai o Kirk Hammett, asegura que sigue guiando su inspiración por lo que dicta su corazón.

"Lo más importante es lo que tienes que decir (...) profesionalmente puedes forzar y vender (una idea), pero no es lo mismo a que si la música viene de tu corazón, para mí es mas autentico cuando empieza desde adentro de ti antes que de la cabeza, esa conexión es lo más importante para mí", asegura.

Si bien Satriani confiesa haber estado en pláticas con Alex Van Halen para hacer un concierto tributo a la banda Van Halen, rechaza la posibilidad de que se realice por ahora y asegura que está centrado en su gira por Norteamérica este año y Europa el próximo, y posteriormente llegar a Latinoamérica. México (EFE)