López Obrador: Nadie se ha comprometido tanto con los migrantes como Biden

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, opinó este martes que ningún mandatario estadounidense ha tenido un compromiso tan profundo con los migrantes como Joe Biden, por lo que señalará a los legisladores que rechacen apoyar la reforma migratoria que lidera el mandatario demócrata.

“Ningún presidente ha hecho un compromiso más profundo en beneficio de los migrantes que el presidente Biden, él se comprometió a regularizar la situación de 11 millones de migrantes, nosotros vemos muy bien esa decisión", manifestó López Obrador en su rueda de prensa matutina.

El presidente mexicano hizo estas declaraciones antes de su viaje el próximo jueves a Washington, donde participará en la Cumbre de Líderes de América del Norte junto a Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

"Lo hago aquí porque no lo puedo tratar tan abiertamente en Estados Unidos, por respeto a la soberanía de ese país", argumentó López Obrador.

En su viaje a Nueva York la semana pasada, el mandatario ya había adelantado que pediría Biden que "no se maltrate a los migrantes mexicanos" y "que se cumpla el compromiso de regularizar la situación de los mexicanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos".

El presidente consideró que "merecen justicia" los cerca de 38 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, de los que aproximadamente de 5 millones son indocumentados.

Por ello, manifestó el apoyo el Gobierno de México a la reforma migratoria que presente Biden para regular a los casi 11 millones de inmigrantes sin papeles que se calcula viven en Estados Unidos.

"Si el presidente Biden presenta la iniciativa para la regularización de los 11 millones de migrantes, nosotros vamos a estar atentos, pendientes, dándole seguimiento, tomando nota de la postura que asuman los legisladores de un partido u otro", indicó.

López Obrador avisó que desde México señalará a los legisladores estadounidenses que se opongan a la regularización migratoria.

"Si legisladores de un partido bloquean esta iniciativa, nosotros lo vamos a señalar en su momento, lo vamos a dar a conocer desde aquí, que un partido, sus legisladores, no ayudaron a algo que es justo, humanitario", argumentó.

El canciller Marcelo Ebrard añadió que en la cumbre de Washington, a la que López Obrador viajará en vuelo comercial, también se abordará el reconocimiento en la región de todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

También se hablará de acciones conjuntas para proveer de vacunas contra la covid-19 de América del Norte a Latinoamérica, y se estudiará la posibilidad de producir en Norteamérica vacunas para diversas enfermedades.

"El día de hoy voy a recibir en la Cancillería a la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá (Mélanie Joly), que hizo el viaje para revisar la agenda conjunta, vamos a tener una reunión bilateral con el primer ministro Trudeau", reveló Ebrard. México (EFE)