La diversión, remedio infalible para una vejez saludable: Isela Vega

La primera actriz Isela Vega, quien forma parte de la obra teatral "Las recogidas", considera que la fórmula para mantener una actitud juvenil y sentirse como tal a pesar de los años, es divertirse y hacer reír, por lo que señaló que su género predilecto es la comedia.

“La risa es muy sana, me ayuda a comprender más la vida propia y la de los demás, porque la depresión es fatal, enferma al que la padece, te disminuye defensas, si hay estrés y depresión incluso eres más vulnerable para los demás, simplemente te acabas”, dijo la actriz a Notimex.

Comentó que en los ensayos de la comedia "Las recogidas", su sonrisa se amplía más con los pliegues de la edad: “No paro de reír y vieras cómo se contagia la buena energía, que todas las que estamos terminamos muertas de risa. Yo solo me dejo llevar por la diversión y si mi trabajo aporta algo más a la puesta en escena, me causa mucha más felicidad”.

La actriz dijo que desconoce cuánto tiempo estará en la puesta en escena, “pero no importa porque me divierto más, tendré que ver cómo administrar mi tiempo porque también estoy en la telenovela juvenil de Pedro Damián, "Like”.

Al respecto, dijo estar sorprendida por los avances de la tecnología. “Nunca imaginé que la comunicación fuera tan inmediata, que con un like sabes muchas cosas, se nos vino encima el internet y las redes sociales, para las cuales me he puesto al día y mucho más con los jóvenes con los que comparto la trama de la novela”. México (NOTIMEX)