La música, un catalizador para las causas sociales David Bisbal

A través de la conexión que genera la música con los artistas, el cantante español David Bisbal aprovecha su popularidad para impulsar acciones que beneficien a la gente que más lo necesita.

Aunque se considera un ciudadano como cualquier otro, Bisbal se preocupa por la sociedad, pues “los artistas deben de dar su mejor imagen”, pues de alguna manera también se convierten en un ejemplo para el público que los sigue.

Tras su participación en el “reality” Operación Triunfo en 2001, la carrera de Bisbal ha ido en ascenso; en sus 18 años de trayectoria, su talento ha sido reconocido con tres Grammy Latino, un World Music Award y varios premios Billboard, entre otros.

A pesar de su apretada agenda, le gusta administrar su tiempo para trabajar, para su familia “y dedicar un espacio para toda la gente que lo necesita, de alguna manera nosotros somos los encargados de dar a conocer ciertas causas sociales”.

“La música es una conexión, es un medio catalizador fantástico de las causas sociales… En este tipo de cosas, se tiene que dar la mejor cara para beneficiar al que más lo necesita. Los artistas necesitamos ser cada vez más responsables. Siempre he tratado de ser un artista de cara responsable”, indicó el intérprete de Bésame en entrevista con Notimex.

Entre las acciones que ha realizado en su faceta filantrópica, David Bisbal donó los derechos de la canción Duele Demasiado, incluida en su último álbum Hijos del Mar (2016), dedicada a todos los niños afectados por los conflictos armados y desastres naturales.

Fue nombrado embajador de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) por el Comité Español en 2017 para impulsar iniciativas enfocadas a sensibilizar a la población sobre la situacioni infantil en materia de derechos humanos, educación, entre otras.

Aunque Bisbal ha tenido muchas experiencias en las que ha mostrado su solidaridad al mundo como su visita a los niños de Nepal afectados por el doble terremoto ocurrido en 2015, México ha sido uno de los países en los que tiene una de las anécdotas más significativas.

Recordó que en 2015, en su visita a México y entre concierto y concierto se dio tiempo para acudir a centros de rehabilitación infantil, en uno de ellos, lo invitaron a jugar futbol-silla, “quizá una de las experiencias más fantásticas y maravillosas que he vivido”.

“Visité un CRIT, los chicos en sillas de ruedas me invitaron a sentarme en una silla y jugar al futbol, jamás había jugado de esa manera. Fue el momento en el que yo me sentí más vivo que nunca, me di cuenta de la sonrisa de los niños y la vida tiene mucho sentido”, comentó.

Tras esa experiencia, señaló que “ayudar a la gente que más lo necesita da valor, vale y mucho por eso es importante que la gente que colabora en las causas sociales sientan que vale la pena hacerlo”.

Su carrera en ascenso

Su carisma y talento sobre el escenario le ha permitido a David Bisbal consolidarse en la industria musical; grabó Corazón Latino (2002), Bulería (2004), Premonición (2006), Sin mirar atrás (2009), Tú y yo (2014) e Hijos del mar (2016).

Ha colaborado con artistas de la talla de Miley Cyrus, Rihanna, Raphael, Juanes, Sebastián Yatra, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Stevie Wonder, Juan Gabriel, Alejandro Sanz, entre otros.

Recientemente, Bisbal lanzó su sencillo Bésame, que cuenta con la colaboración de Juan Magán, acompañado de un video que se rodó en un yate en Ibiza, una isla situada en el mar Mediterráneo.

Recordó que cuando Juan Magán le envió la idea inicial del tema le pareció fascinante porque la esencia latina estaba muy presente, pero también tenía elementos muy tropicales, "así que fue la balanza perfecta. Para nosotros era importante mantener nuestras raíces en un momento que la música latina está en su mejor momento en el mundo". México (NOTIMEX)