Las primeras 24 horas de Trump: eliminar ciudadanía por nacimiento e indultar insurrectos

Eliminar la obtención de la ciudadanía por nacimiento e indultar a los encausados por el asalto al Capitolio forman parte de la batería de medidas que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, promete promulgar en su primer día en la Casa Blanca y que definirán su segundo mandato.

El próximo 20 de enero al mediodía, el republicano será investido en la escalinata del Capitolio como sucesor de Joe Biden y luego se dirigirá a la mansión presidencial para firmar una serie de órdenes ejecutivas de gran calado pero que podrían enfrentar desafíos legales.

Durante la campaña electoral, Trump bromeó con que sería un “dictador” en su primer día en el poder y lanzó una cuarentena de promesas como “cerrar la frontera” o aumentar la producción de combustibles fósiles.

Suprimir la ciudadanía por nacimiento

Gran parte de la atención está centrada en los planes sobre inmigración del republicano, quien quiere sacudir el sistema migratorio del país y llevar a cabo la mayor deportación de la historia de Estados Unidos.

Trump asegura que, al poner un pie en el Despacho Oval, pondrá fin a la ciudadanía por nacimiento - un principio consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución- para evitar que los hijos de los indocumentados adquieran la nacionalidad.

En una entrevista con NBC News, Trump confirmó que quiere eliminar esa enmienda en su primer día porque, dijo, Estados Unidos es “el único país que la tiene”.

Sin embargo, eso requeriría una modificación de la Constitución aprobada por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y ratificada por tres cuartas partes de los 50 estados del país.

Su plan de deportaciones masivas también genera dudas por la dificultad logística de llevar a cabo redadas en busca de los más de 11 millones de personas indocumentadas que viven en el país, muchos desde hace décadas, además de que conllevaría varios desafíos legales y un fuerte coste para la economía estadounidense.

“Es algo difícil de hacer, pero hay que tener reglas, normas, leyes. Entraron ilegalmente”, dijo Trump en la entrevista, al tiempo que anunció que los primeros deportados serían aquellos que hayan cometido delitos en Estados Unidos.

No obstante, el republicano se mostró más benevolente con los ‘dreamers’ (soñadores), aquellos indocumentados que llegaron al país cuando eran niños y que están protegidos por el programa DACA, pues dijo que diseñará un plan para que puedan quedarse en el país.

Indultar a los encausados por el asalto al Capitolio

Otro asunto que Trump dijo que “muy probablemente” hará en sus primeras 24 horas es indultar a las personas encausadas por el asalto al Capitolio de 2021, cuando una turba de sus seguidores atacó el Congreso para intentar frenar la ratificación de la victoria electoral de Biden.

Cerca de 250 personas están detenidas por esos hechos y, según el republicano, están “viviendo un infierno”.

El magnate neoyorquino también había prometido en campaña que en su primer día despediría al fiscal especial Jack Smith que lo imputó por el asalto al Capitolio, pero ya no será necesario dado que este cerró la acusación tras la victoria del republicano en las presidenciales del 5 de noviembre.

Energía, derechos LGTBI y Ucrania

Trump, que niega la existencia del cambio climático, quiere también suprimir en su primer día todas las regulaciones de Biden para incentivar la fabricación de vehículos eléctricos, además de aumentar la producción de petróleo y gas natural.

“Perforar, perforar, perforar”, es uno de los lemas del republicano, quien en su primer mandato (2017-2021) retiró a Estados Unidos de los Acuerdos de París.

También pretende prohibir en su primer día que las mujeres trans -a las que llama hombres- puedan participar en deportes femeninos y vetar las cirugías de afirmación de género para menores de edad, dos de los asuntos más aplaudidos en sus mítines electorales.

Ha prometido además recortar la financiación federal a los centros educativos en los que haya debates sobre raza, género u orientación sexual, aunque necesitaría el aval del Congreso para ello.

En cuanto a política exterior, el magnate ha afirmado que lograría un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania en solo 24 horas, incluso antes de haber asumido el cargo, aunque no ha detallado su plan.

También amenazó a Hamás con un “infierno” si no libera a los rehenes estadounidenses en la Franja de Gaza antes de la investidura. Washington (EFE)