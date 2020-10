Latinas influyentes responden: ¿El sueño americano sigue vivo?

¿Aún se puede alcanzar el sueño americano? Dos influyentes latinas en las campañas presidenciales, Laura Jiménez, responsable de enlace latino de Joe Biden, y Lourdes Aguirre, miembro de la Junta Directiva de Latinos For Trump, concuerdan en que sí se puede conseguir, pero la diferencia está en el candidato presidencial que más ayudaría a los inmigrantes a lograrlo.

Las condiciones para lograr el denominado “sueño americano”, según los encuestadores, están muy presente entre los latinos a la hora de decidir por quién votar en la elección del próximo 3 de noviembre.

La economía y el cuidado de salud son los temas más importantes entre los hispanos con un 80% y 76% en las preferencias, según encuesta del Centro Pew. En estos temas los latinos están aún más preocupados que el resto de votantes estadounidenses que se inclinaron un 79% y 68%. Efe preguntó a cada una de las campañas presidenciales sobre qué ofrece su candidato para lograr esta meta.

EL “SUEÑO AMERICANO” AL ESTILO DONALD TRUMP

“El sueño americano es una realidad con el presidente Donald Trump por las oportunidades bajo su administración”, dijo Aguirre. La empresaria, nacida en Cuba, considera que el mandatario “ha quitado regulaciones que obstruían el éxito, como bajar los impuestos a la pequeña empresa”, ayuda a los extranjeros en el país a mejorar sus vidas. También, según Aguirre, ayudó a evitar que criminales abusen de los indocumentados y ha promovido la inmigración legal.

UN SUEÑO AMERICANO MÁS HUMANO, LA PROPUESTA BIDEN

Una visión totalmente opuesta sobre como lograr el “sueño americano” tiene Jiménez, quién destacó que el Gobierno de Donald Trump logró llegar a la Casa Blanca tras desatar una campaña contra los inmigrantes y hablando “muy feo” de los latinos.

“Estoy segura que en Estados Unidos aún se puede lograr el ‘sueño americano’, pero para lograrlo tenemos que derribar todos las malas políticas que ha impuesto la administración Trump, y comenzar a humanizar a los inmigrantes y sus metas”, ahonda la demócrata. “Para eso estoy trabajando con Joe Biden”, agrega.

NIÑAS QUE LOGRARON EL SUEÑO AMERICANO

Aguirre y Jiménez llegaron siendo niñas a EEUU de la mano de sus familiares. La primera arribó con sus padres y hermanos en el último vuelo de la Libertad que salió de Cuba en los 70.

“Para mí fue la diferencia entre la opresión del comunismo y la libertad”, relata Aguirre, que vivió en sus primeros años en Los Ángeles, y en su juventud se trasladó a Florida, donde echó a andar un negocio de bienes raíces y donde crió a sus hijas.

Jiménez dejó a los cinco años, junto con sus hermanos y su mamá, la República Dominicana para radicarse en el neoyorquino barrio de El Bronx, vio a su progenitora trabajar duro para sacarlos adelante siendo una madre soltera.

Seguidora de Juan Luis Guerra, Jiménez usa la canción “Visa Para Un Sueño” del cantante dominicano para explicar lo difícil que es emigrar para los extranjeros que no tuvieron la oportunidad de llegar a EEUU como refugiados.

“‘Visa Para un Sueño’ me hace pensar en lo que pasó mi mamá, lo agradecida que estoy con ella por lo que hizo por mí y por mis hermanos, yo no hubiera podido llegar donde estoy, viviendo mi ‘sueño americano’”, dice con.

El “sueño americano” ha estado más presente en la mente de la comunidad hispana que otras comunidades. Un estudio de Pew en 2018 reveló que tres de cada cuatro de los hispanos (75 %) esperaban que con trabajo duro pudieran tener una vida mejor frente a la de sus padres.

BUSCANDO A VOTANTES PARA UN SUEÑO

Es esa experiencia de lograr con mucho esfuerzo sus metas la que ha impulsado a cada una de estas latinas a buscar por su lado votantes latinos que le ayuden a conquistar a su candidato la presidencia de EE.UU.

Ambas son conscientes de la diversidad del electorado latino, y de la superioridad numérica de votantes mexicanos, e incluso la diferencia de opiniones que existe entre este grupo. Para la dominicana, Biden se desenvuelve “muy bien entre los hispanos”, los conoce desde hace décadas.

El exvicepresidente identifica las preocupaciones de estas comunidades, acogemos a “Salvadoreños con Biden, y “Cubanos con Biden”, entre otros, recalca Jiménez.

Aguirre destaca que la imagen desfavorable del presidente Trump entre algunos grupos hispanos se debe a los medios de comunicación que no dan el mensaje de manera correcta. “Él abriga a todas las culturas, las escucha”, comenta sobre su propia experiencia de estar en la Casa Blanca hablando con el presidente sobre varios temas. “Cuando lo conocí comencé a amarlo a él y a su familia, a todos los que conocen al presidente les pasa lo mismo”, asegura.

“Trump trae un mensaje que resuena, no hay que inventar, no hay que mentir, es mostrar y recordar, lo hago porque el día de mañana mis nietos puedan decir que su abuela hizo todo lo posible para que no se alterara la Constitución de EEUU”.

Jiménez, quién trabajó para la campaña de Hillary Clinton en 2016 y conoce la derrota, asegura que levantarse de las cenizas es una cualidad de la comunidad hispana, que ahora tiene la oportunidad de hacerlo si ejerce el voto.

La dominicana usa una canción de Juan Luis Guerra, en esta ocasión “Ojalá que llueva café”, para mostrar la esperanza que le inspira Biden y le hace confiar en que Estados Unidos recupere sus “valores como una nación construida por inmigrantes”. Los Ángeles (EFE)