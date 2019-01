Maduro no tiene legitimidad para expulsar a diplomáticos EUA

El secretario estadunidense de Estado, Michael Pompeo, anunció que sus diplomáticos en Venezuela permanecerán en ese país pese al ultimátum establecido por el presidente Nicolás Maduro, a quien Washington desconoció este miércoles como mandatario legítimo.

"Estados Unidos no reconoce al régimen de Maduro como el gobierno de Venezuela. En consecuencia, Estados Unidos no considera que Maduro tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas o para declarar a nuestros diplomáticos persona non grata", señaló Pompeo.

En un comunicado, informó que Estados Unidos atenderá la petición del líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se declaró "presidente encargado" de Venezuela, para que las embajadas mantengan a su personal diplomático.

"Estamos dispuestos a apoyar al presidente interino Guaidó mientras establece un gobierno de transición y cumple con sus obligaciones constitucionales, incluido el estatus de los representantes diplomáticos de Estados Unidos y otros países", agregó Pompeo.

El jefe de la diplomacia estadunidense dijo acoger con beneplácito la petición de Guaidó, "quien ha invitado a nuestra misión a permanecer en Venezuela".

"Estados Unidos tomará las medidas apropiadas para responsabilizar a cualquiera que ponga en peligro la seguridad de nuestra misión y su personal", advirtió Pompeo, en desafío al plazo de 72 horas dado por Maduro para que los diplomáticos estadunidenses abandonen Venezuela. Washington (NOTIMEX)