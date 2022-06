Obama considera "devastador" el fallo del Supremo sobre el aborto

El expresidente estadounidense Barack Obama dijo que el fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. que revoca la protección al derecho al aborto es "devastador", una idea replicada por su círculo más cercano.

"La Corte Suprema no sólo revirtió casi 50 años de precedentes, sino que relegó la decisión más intensamente personal que alguien puede tomar a los caprichos de políticos e ideólogos, atacando las libertades esenciales de millones de estadounidenses", indicó Obama en su cuenta de Twitter.

El fallo dice que la Constitución de EE.UU. "no otorga" el derecho al aborto vigente desde 1973 y devuelve la autoridad para poder legislar sobre este servicio reproductivo al "pueblo" y sus "representantes electos", lo que permitirá a cada estado decidir si lo mantiene o lo prohíbe.

"Durante más de un mes, sabíamos que llegaría este día, pero eso no lo hace menos devastador", indicó además Obama, quien hizo alusión a sus reacciones del pasado mayo sobre el asunto, cuando se filtró el borrador del Supremo que indicaba su inminente decisión.

"Ese es un resultado que ninguno de nosotros debería desear. Pero debería servir como un poderoso recordatorio del papel central que juegan los tribunales en la protección de nuestros derechos, y del hecho de que las elecciones tienen consecuencias", afirmó además en esa declaración.

Por su parte, la exprimera dama y abogada Michelle Obama dijo en una nota tener el corazón "roto" por la gente que perdió el "derecho fundamental" a tomar una decisión informada acerca de sus cuerpos y que estará destinada a retornar a la época previa a que existiera la decisión de "Roe versus Wade".

"Un tiempo en que el Gobierno le negó a la mujer el control de sus funciones reproductivas, forzándolas a continuar con un embarazo que no deseaban y abandonando al bebé cuando nacía", recordó Obama, lamentando que EE.UU. está "nuevamente" en esa situación.

La exsecretaria de Estado en la Administración Obama, Hillary Clinton, se unió a esas voces con contundencia: "La opinión de la Corte Suprema de hoy vivirá en la infamia como un paso atrás para los derechos de las mujeres y los derechos humanos", sostuvo.

"La mayoría de los estadounidenses cree que la decisión de tener un hijo es una de las decisiones más sagradas que existen, y que tales decisiones deben permanecer entre los pacientes y sus médicos", agregó la también exsenadora en su cuenta de Twitter. Nueva York (EFE)