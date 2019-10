Operación de Turquía en Siria fue "mala idea": Trump

El presidente estadunidense Donald Trump afirmó que la decisión de Turquía de lanzar una operación militar en el norte de Siria contra las fuerzas kurdas de ese país fue una "mala idea" y llamó al gobierno de Ankara a proteger a los civiles.

En un comunicado, Trump recordó que Ankara se comprometió a evitar una crisis humanitaria y garantizar que su operación no permitirá que el yihadista Estado Islámico recupere fuerzas. "Esperamos que Turquía cumpla con todos sus compromisos", afirmó el jefe de la Casa Blanca.

Asimismo, Trump admitió que estaría dispuesto a imponer sanciones a Turquía, pero solo si ese país no actúa de manera "humana" en Siria, reportó la cadena CNN.

El mandatario estadunidense realizó sus declaraciones luego que esta mañana su aliado, el senador Lindsey Graham, se pronunció a favor de una iniciativa de ley bipartidista para imponer sanciones a Turquía.

En una serie de mensajes en Twitter, Graham calificó la decisión del gobierno de Ankara como "un desastre en ciernes" y llamó a Trump "a cambiar de rumbo mientras todavía hay tiempo".

"Será difícil proteger a Estados Unidos sin aliados allí, y los kurdos han sido buenos aliados", declaró Graham en el programa Fox & Friends, y agregó que los turcos no estaban entrando en Siria para luchar contra el Estado Islámico, sino para matar a los kurdos.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció este miércoles el inicio de la ofensiva militar “Operación Primavera de Paz” contra las milicias kurdas en el noreste de Siria, con el objetivo de crear un corredor de seguridad y alojar allí a los refugiados sirios que se encuentran en territorio turco.

“Preservaremos la integridad territorial de Siria y liberaremos a las comunidades locales de los terroristas”, afirmó Erdogan, quien aseguró que la operación está dirigida contra las milicias kurdas sirias, las Unidades de Protección Popular (YPG), así como contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Este miércoles, Trump justificó además su decisión de retirar las fuerzas estadunidenses del área de Siria que ahora está siendo atacada por Turquía, medida que ha generado numerosas críticas.

"Desde el primer día que entré en la arena política, dejé en claro que no quería pelear estas guerras interminables y sin sentido, especialmente aquellas que no benefician a Estados Unidos", apuntó el mandatario, citado por el diario The Washington Post.

En un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, Trump sostuvo que las fuerzas estadunidenses "nunca deberían haber estado allí (en Siria) en primer lugar". Washington (NOTIMEX)