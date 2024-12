Sheinbaum afirma que el T-MEC es la única forma de enfrentar con éxito a China

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a Estados Unidos y Canadá proteger la relación comercial y dijo que el tratado entre las tres naciones (T-MEC) es la única forma de enfrentar con éxito a China, en medio de las presiones comerciales y migratorias del próximo mandatario estadounidense, Donald Trump.

“Este tratado comercial es la única forma de enfrentar con éxito la competencia económica y comercial con China. América del Norte debe consolidarse como una región económica que avance cada vez más en la independencia de las importaciones de otras regiones del mundo”, señaló durante su primera visita a la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo, en el norteño estado de Tamaulipas.

La mandataria, quien estuvo en este lugar donde se encuentra la principal aduana de la frontera con Estados Unidos, aprovechó el momento para reiterar su confianza en que el tratado México, Estados Unidos y Canadá, que se revisará en 2026, servirá para consolidar a América del Norte como una región económica poderosa.

Por ello, pidió proteger la relación comercial que existe entre las tres naciones.

“Con respeto a nuestras soberanías la relación comercial es única y ambos debemos protegerla, es más entre los tres países debemos proteger esa relación. La cooperación siempre será la mejor salida”,

Afirmó que por eso siempre ha sostenido que entre los tres países no hay competencia, “al contrario, nos complementamos y eso nos permite ser una de las regiones más vigorosas y más importantes del mundo”.

Sheinbaum aseguró que la importancia de la región deriva porque las tres naciones concentran el 30 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

“Entre los tres países producimos el 30 % de toda la riqueza que se genera en cualquier lugar del mundo. Representamos el 30 % del Producto Interno Bruto mundial”, zanjó.

Por ello, dijo, la propuesta es que en adelante, con respeto a las soberanías, independencia, culturas y democracias, la integración económica se haga en todo el continente americano “para convertirnos todavía más en la región más vigorosa de todo el planeta”.

Llama a la cooperación

La presidenta de México aprovechó también para resaltar la importancia de la cooperación, especialmente en lo que respecta al consumo de fentanilo en Estados Unidos y al tráfico de armas de ese país hacia territorio mexicano.

“Siempre vamos a contribuir en la misión humanitaria de evitar la muerte de personas que consumen droga allá en los Estados Unidos, en particular el fentanilo. Además debemos cooperar para que dejen de entrar armas de los Estados Unidos a México porque allá se consumen las drogas y aquí nos queda la violencia”, recordó.

Dijo que se debe cooperar para que haya paz de los dos lados de la frontera y prosperidad, pero señaló que estos problemas sólo pueden atenderse en forma conjunta, “con cooperación y respeto a nuestras soberanías”.

Recordó, sin embargo, que México va a colaborar y cooperar, pero nunca se subordinará al gobierno estadounidense.

“Cooperamos, trabajamos juntos y juntas, pero como iguales colaboramos como país con otros países y con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos, colaboramos, cooperamos, pero nunca nos subordinamos. Somos un gran país y una gran patria”, expuso.

Como en otras ocasiones, Sheinbaum destacó el trabajo de los mexicanos en Estados Unidos, y aseguró que el 80 % de la riqueza generada por ellos se queda en aquel país, mientras que el 20 % regresa a México en forma de remesas.

“Sin nuestros hermanos, nuestros paisanos, no llegaría alimento a la mesa de los norteamericanos. De igual manera las y los mexicanos son los mejores trabajadores de la construcción y echan adelante la economía de Estados Unidos y la economía de México”, aseveró.

Recordó que la industria automotriz de México y Estados Unidos está integrada, ya que algunos vehículos y autopartes se fabrican en territorio mexicano, “gracias a eso, el precio de los vehículos es más accesible en los Estados Unidos”, dijo.

Anunció que en marzo de 2025, la sede de la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo estará concluida y añadió que las entidades fronterizas de México y Estados Unidos son la cuarta economía del mundo, además de que cada día 70 mil tractocamiones, un millón de personas y 240 mil vehículos de pasajeros atraviesan a diario la frontera. México (EFE)