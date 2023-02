Taibo anima al periodismo oficial de Cuba a “aumentar el nivel crítico”

El director de la editorial estatal mexicana Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, pidió en entrevista con EFE al periodismo oficial de la isla “aumentar el nivel crítico que exprese lo que dice la gente en la calle”.

El escritor, militante de la izquierda mexicana, y quien está en la capital cubana en el marco de la Feria Internacional del Libro de La Habana, consideró que hay una “desconexión” entre el discurso afín al gobierno y la visión del cubano común.

“Hay que perderle miedo a la capacidad crítica”, continuó el también periodista, quien dio valor a “la crítica a la izquierda desde la izquierda”.

Para Taibo II, autor de títulos como “Ernesto Guevara, también conocido como el Che”, la transición digital de las revistas, libros y periódicos insulares “ha dado freno” al “espíritu crítico” que se “desarrolló (por ejemplo) en los años ochenta”.

La Constitución cubana establece que los medios de la isla solo pueden ser de “propiedad socialista” y en su Código Penal se sanciona con hasta tres años de cárcel a “quien difunda noticias falsas” con el propósito de “perturbar la paz internacional o de poner en peligro el prestigio o el crédito del Estado cubano”.

Sobre la situación económica en Cuba, país al que ha visitado numerosas veces, el director del FCE cree que será “muy complicado salir” de la crisis, a la que vinculó directamente por el “bloqueo (embargo económico de EE.UU.) y la pandemia”.

“Por más que me asomo y veo iniciativas (para salir de la crisis), no es nada fácil. Y me falta la perspectiva cubana, que no la tengo. Yo, al fin y al cabo, soy un mexicano que viene a Cuba”, señaló.

LIBRERÍA EN CUBA

Taibo II inauguró el pasado agosto la librería Tuxpan del Fondo de Cultura Económica en la conocida zona del Vedado habanero. Originalmente, la apertura iba a ser en abril, tras la clausura de la pasada Feria del Libro de La Habana, en la que México fue el país invitado de honor.

El director del FCE ve como todo un “éxito” la operación de la sucursal en la capital cubana, aunque admite que “el único problema es mantenerla con esos precios”. A diferencia de otras editoriales extranjeras, el Fondo decidió vender sus ejemplares a precios asequibles para los cubanos.

El escritor encabezó en La Habana Vieja una charla sobre la colección “Vientos del Pueblo”, con libros cortos con una media de precios de 40 pesos cubanos (0,32 dólares al cambio oficial).

“No puedo ver a la sucursal cubana como una sucursal para producir dinero. Tengo que encontrar formas (para compensar las pérdidas)”, contó a EFE, y agregó que para ello busca acuerdos como la compra de derechos de autor traducciones hechas en la isla de libros del oriente de Europa.

“Estamos haciendo trueque, imagínate”, relata entre risas.

El escritor también aprovechó para criticar a editoriales extranjeras presentes en la Feria de este año, como las de Colombia -país invitado de honor esta edición- con precios a los que la mayoría de cubanos no pueden acceder, incluso en divisas.

“Compadre, eso no se vale. ¿Trabajas para los compradores o para los lectores?”, censuró.

LÓPEZ OBRADOR Y DÍAZ-CANEL

El pasado sábado 11, López Obrador condecoró a su homólogo Miguel Díaz-Canel con la orden del Águila Azteca, máximo reconocimiento del Estado mexicano a un extranjero, durante la visita del segundo en Campeche (sudeste del país norteamericano).

El conservador Partido Acción Nacional (PAN) criticó en un comunicado la entrega al mandatario cubano, a quien calificó como dictador.

“El acto es deplorable y denigrante para los mexicanos y para los ciudadanos cubanos que viven bajo un régimen que los mantiene en opresión”, declaró el partido de derechas.

Al respecto de esta polémica, Taibo II dijo que “la derecha mexicana ya no sabe qué decir”. La Habana (EFE)