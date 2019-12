Trump no puede salirse con la suya: Biden

Joe Biden, el principal aspirante a la candidatura presidencial demócrata, afirmó por primera vez que Donald Trump debería ser sometido a juicio político, pronunciamiento que fue calificado como "patético" por parte del mandatario estadounidense.

"Donald Trump ha violado las responsabilidades de su cargo, traicionó a esta nación y cometió actos que merecen un proceso de destitución (...) para preservar nuestra Constitución, nuestra democracia. Nuestra integridad básica. Debería ser acusado", indicó el exvicepresidente estadunidense durante un mitin en Rochester, New Hampshire.

“Con sus palabras y sus acciones, el presidente Trump se ha acusado a sí mismo al obstruir la justicia, negándose a cumplir con la investigación del Congreso. Ya se ha condenado a sí mismo a la vista del mundo y del pueblo estadunidense", aseveró Biden, citado por la cadena CNN.

La víspera, la Casa Blanca anunció que no colaborará con la investigación de un juicio político contra el presidente estadunidense al considerar que es un proceso "ilegítimo" e "inconstitucional".

Es la primera vez que el político demócrata se pronuncia a favor de someter a juicio político a Trump, luego que la Cámara de Representantes decidió iniciar una investigación en su contra por haber presionado a su similar ucraniano Volodimir Zelenski para que investigara a Biden y a su hijo Hunter.

"Todos nos reímos cuando dijo que él (Trump) podía pararse en medio de la Quinta Avenida, dispararle a alguien y que no le pasaría nada. No es una broma. Le está abriendo agujeros a la Constitución y no podemos permitir que se salga con la suya", advirtió Biden, de acuerdo con la cadena Univision.

El pronunciamiento de Biden fue calificado como "patético" por Trump, quien insistió: "no hice nada malo. ¡La campaña fallida de Joe no le dio otra opción!".

"Es tan patético ver a 'Sleepy' Joe Biden, quien con su hijo Hunter y en detrimento del contribuyente estadunidense ha estafado al menos a dos países por millones de dólares, pidiendo mi destitución", escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

"Solo el 25 por ciento quiere que el presidente sea acusado, lo cual es bastante bajo considerando el volumen de cobertura de 'Fake News', pero bastante alto considerando el hecho de que no hice NADA mal", señaló Trump en otro tuit.

Un sondeo realizado la víspera por el diario The Washington Post reveló que el 25 por ciento de los republicanos y los independientes con tendencia republicana apoyan una investigación de juicio político contra Trump, lo que también es respaldado por la mayoría de los estadunidenses. Washington (NOTIMEX)