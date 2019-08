Urge educación más inclusiva y accesible para la juventud ONU

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, advirtió que existe una crisis de aprendizaje global, por lo que pidió a la comunidad proporcionar a los jóvenes una educación más inclusiva, accesible y relevante.En un mensaje en ocasión del Día Internacional de la Juventud, Guterres destacó la importancia de transformar la educación en el mundo, a fin de defender el derecho de los jóvenes a acceder a una mejor enseñanza, que les permita combinar conocimiento y habilidades para la vida y pensamiento crítico.“Estamos ante una crisis de aprendizaje. Con demasiada frecuencia, las escuelas no están equipando a los jóvenes con las habilidades que necesitan para navegar la revolución tecnológica. Los estudiantes no solo necesitan aprender, sino aprender a aprender”, subrayó.

El jefe de la ONU consideró que la educación incluir información sobre sostenibilidad y cambio climático, además de promover la igualdad de género, los derechos humanos y una cultura de paz, elementos incluidos en la estrategia “Youth 2030” de las Naciones Unidas sobre los compromisos con los jóvenes.“Celebramos a los jóvenes, las organizaciones dirigidas por jóvenes, los gobiernos y otros que están trabajando para transformar la educación y elevar a los jóvenes en todas partes”, destacó Guterres en una declaración publicada en el sitio de la ONU. Transformar la educación es el tema de este año, que llega en un momento en que el mundo enfrenta una ‘crisis de aprendizaje’, reiteró.

De acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA), solo el 10 por ciento de las personas en los países bajos ingreso ha completado la educación secundaria, mientras que el 75.0 por ciento de los refugiados en edad escolar no reciben este nivel educativo.“Asegurar el acceso a una educación inclusiva y equitativa, y promover el aprendizaje a lo largo de toda la vida, es uno de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible, y el Día Internacional de la Juventud 2019, presentará ejemplos que muestran cómo la educación está cambiando para enfrentar los desafíos modernos”, apuntó. También, añadió, se destaca el papel de los jóvenes como defensores de la educación inclusiva y accesible, ya que las organizaciones dirigidas por jóvenes están ayudando a transformar la educación, a través del cabildeo, la promoción y las asociaciones con instituciones educativas.

Actualmente, existen en el mundo casi dos mil millones de jóvenes entre los 10 y 24 años de edad, la población juvenil más grande de la historia, sin embargo, más de la mitad de los niños y adolescentes de entre 6 y 14 años no saben leer o no tienen conocimiento básico de matemáticas, a pesar de que la mayoría asiste a la escuela.En 1999, la Asamblea General de la ONU designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, celebración que busca promover el papel de los jóvenes como socios esenciales en los procesos de cambio y generar un espacio para generar conciencia sobre los desafíos y problemas que enfrentan. Para este 2019, el tema del Día es la transformación de la educación, destacando los esfuerzos que se hacen en general por conseguir una educación más inclusiva y accesible para todos los jóvenes y, en particular, el empeño de los propios jóvenes. Además, el Día Internacional de la Juventud hace hincapié en el Objetivo número 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: “garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos”. Naciones Unidas (NOTIMEX)