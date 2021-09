Vargas Llosa moderó su discurso en última visita a México, dice López Obrador

El nobel de Literatura Mario Vargas Llosa moderó su discurso en su reciente visita a México, aseguró el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador.

"Viene Mario Vargas Llosa y yo les diría que hasta se modera porque no tiene elementos. Y por más que le guste el surrealismo, la ficción, como es escritor, no puede inventar cosas", apuntó el mandatario en la conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Aseguró que Vargas Llosa no consideró esta vez -como sí hizo hace décadas- que México era la "dictadura perfecta".

En palabras de López Obrador, la prensa se dedicó a hacer preguntas capciosas a Vargas Llosa hasta que el escritor peruano afirmó que el mandatario pretendía reelegirse en el cargo.

No obstante, apuntó una vez más que su intención es terminar su periodo como presidente en 2024, siempre y cuando el referendo sobre la revocación de su mandato, que se celebrará el próximo año, le permita continuar en el cargo.

En este contexto, aseguró que su movimiento político tiene buenos relevos generacionales.

El nobel peruano visitó la semana pasada México para presentar una serie sobre su vida, participar en una conferencia sobre la libertad de expresión y encabezar la IV Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

El escritor criticó a López Obrador por atacar a la prensa durante sus conferencias diarias desde Palacio Nacional.

"No me gusta la figura de un presidente que se exhibe todas las mañanas comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces censurando o atacando a los periodistas, no me parece que sea la función de un presidente, transgrede esa función", dijo el narrador peruano (Arequipa, 1936).

Añadió que esta política del gobierno mexicano implementada desde su triunfo como presidente electo en 2018 le resta "popularidad" y "eficiencia" al mandatario.

El narrador peruano ha criticado en diversas ocasiones el mandato de López Obrador calificándolo de populista. México (EFE)