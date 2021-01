Varias empresas suspenderán apoyo a republicanos opuestos a confirmar a Biden

Tres grandes empresas, incluida la conocida cadena de hoteles Marriott, van a suspender sus donaciones a los legisladores republicanos que trataron de frenar la confirmación de Joe Biden como próximo presidente.

Las tres comunicaron su decisión al boletín digital Public Information, que contactó a 144 compañías que han donado a alguno de los ocho senadores que se opusieron al nombramiento de Biden por un supuesto fraude electoral en el mismo día en que esas denuncias, repetidas sin pruebas por Donald Trump, llevaron a simpatizantes del presidente saliente a asaltar el Capitolio.

Marriott, la aseguradora médica Blue Cross Blue Shield y el grupo bancario Commerce Bancshares aseguraron que suspenderán sus donaciones a esos políticos, según una información publicada por Public Information.

Un portavoz de Marriott dijo al medio que la decisión tiene en cuenta “los destructivos acontecimientos en el Capitolio para minar unas elecciones legítimas y justas”.

Mientras, la consejera delegada de Blue Cross Blue Shield, Kim Keck, señaló que su empresa va a suspender cualquier apoyo financiero a los legisladores republicanos que votaron para “subvertir los resultados de las elecciones de noviembre al objetar a los resultados del Colegio Electoral”.

Otras grandes empresas como Bank of America, Ford o AT&T dijeron a Popular Information que van a tener en cuenta los acontecimientos recientes a la hora de decidir futuras donaciones, mientras que algunas como CVS, Exxon Mobil y Target dijeron que estaban reevaluando sus políticas.

La mayoría de las compañías consultadas, sin embargo, prefirieron no hacer comentarios, con 127 de las 144 sin dar respuesta las preguntas del boletín político, incluidas algunas como Comcast/NBCUniversal que donaron decenas de miles de dólares en 2020 a legisladores que objetaron a los resultados electorales.

Por su parte, JPMorgan Chase -el mayor banco del país- ha optado por detener durante seis meses todas sus contribuciones políticas, tanto a republicanos como a demócratas, tras lo sucedido en los últimos días y por la crisis económica y sanitaria en curso, según informó The Wall Street Journal (WSJ).

"La atención de los líderes empresariales, políticos y sociales debería estar ahora mismo en gobernar y en ayudar a aquellos que desesperadamente lo necesitan", señaló en una entrevista con el diario Peter Scher, el jefe de responsabilidad corporativa de la entidad. Washington (EFE)