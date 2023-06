Zuckerberg cree que las gafas de realidad mixta de Apple son para estar “solos en el sofá”

El máximo ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, cree que las gafas Apple Vision Pro están pensadas para que una persona las utilice “sola y sentada en el sofá” y presentan una “diferencia filosófica real” con las gafas de realidad mixta de su compañía, las Quest, pensadas para que sus usuarios “interactúen” según transmitió a sus empleados.

Zuckerberg, cuya empresa lleva años invirtiendo en el desarrollo del metaverso, se pronunció sobre el nuevo lanzamiento de Apple en una reunión con sus empleados celebrada este jueves a la que accedieron varios medios y adelantó que, a primera vista, las Vision Pro no ofrecen “soluciones mágicas” a ningún problema.

Apple causó revuelo el pasado lunes al presentar su nuevo set de gafas y auriculares de realidad mixta, que permiten experimentar con la realidad virtual y aumentada, y que estarán disponibles a principios de 2024 en Estados Unidos por 3 mil 499 dólares, un precio muy superior al de la competencia.

Tim Cook, el principal responsable de Apple, describió la tecnología de las Vision Pro como algo que “parece mágico” y “un producto revolucionario”, percepciones que quiso rebajar el jefe de Meta.

“Por lo que he visto inicialmente, diría que la buena noticia es que no tienen soluciones mágicas de ningún tipo para ninguna de las limitaciones en las leyes de la física que nuestros equipos no hayan explorado o pensado ya previamente”, dijo Zuckerberg en una transcripción de la reunión publicada por The Verge.

LAS GAFAS DE META QUIEREN SER “SOCIALES” Y MÁS ASEQUIBLES

El fundador y ejecutivo tecnológico ahonda en que la “visión del metaverso” de Meta, incluyendo sus gafas Quest, es “fundamentalmente social” y busca que las personas “interactúen” y “se sientan más cerca”, es decir, que la gente “esté activa y haciendo cosas”, algo que en su opinión no tiene el producto de Apple.

“En contraste, cada demostración que ellos han enseñado era con una persona sentada en un sofá sola. O sea, esa podría ser la visión del futuro de la computación pero, bueno, no es la que yo quiero. Hay una diferencia filosófica real en términos de cómo estamos enfocando esto”, abundó, en un lenguaje más directo.

La semana pasada, Meta anunció su set Meta Quest 3, un nuevo dispositivo de realidad mixta similar al de Apple que estará disponible a finales de este año por un precio más bajo, 499,99 dólares.

A ese respecto, Zuckerberg destacó que él quiere hacer productos “accesibles y asequibles” y que Apple ha apostado por una “mayor resolución” en las Vision Pro, con una tecnología potente que dispara los costes “por siete” y requiere “tanta energía” que el producto necesita estar conectado a una batería.

“Han compensado eso con el diseño y podría tener sentido para los casos que buscan”, agregó el ejecutivo, que se declaró “emocionado” y “optimista” por el futuro de esta tecnología tras ver “cómo van a competir” sus rivales en la empresa de la manzana mordida. Nueva York (EFE)