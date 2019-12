Algunos consejos para no aumentar de peso en las festividades

Por Roberto PELÁEZ

Corren días para excederse, en las fiestas, las celebraciones, los abrazos, los buenos deseos, y claro, con la comida... en definitiva, ‘una vez al año no hace daño’; tras un año de esfuerzos para mantener la figura, bien vale la pena hacer la excepción.

Gail Muñiz, del Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD, por sus siglas en inglés), lo tiene bien claro: “No hay duda de que la comida por estos días desempeña un papel protagónico a lo largo de la temporada navideña, es difícil resistirse a los tamales y el champurrado, el pozole, la pierna de puerco mechada, los buñuelos, y es precisamente entonces cuando empiezas a sentir que estás frente a un reto: ¿cómo no aumentar de peso durante las fiestas?

“Hay varias opciones a considerar, comenta Muñiz sonriente, por ejemplo, quizás sea conveniente cambiar un poco el enfoque de las reuniones, darle un matiz diferente sin dejar de estar con familiares y amigos.

“Si utilizamos la creatividad, apunta, para decorar la casa, escoger villancicos y hacer actividades diferentes, por ejemplo, salir a caminar para ver las luces de la ciudad, las decoraciones en los portales de las casas cercanas, hacer posadas y novenas bailables, o lo que se le ocurra al grupo, hay que poner a prueba la imaginación”, externa, y vuelve a sonreír.

“Siempre sugiero, abunda, comer sano, hacer ejercicios, actividades físicas, aunque sea caminar, pero debemos ser realistas, es muy difícil adelgazar en esta época, entonces se vale pensar que unos pocos días van a echar a perder el esfuerzo del año entero por mantener el peso, hay que sacar a relucir la fuerza de voluntad”, subraya.

“Por otro lado, dice, las fiestas no tienen que ser sinónimo de grasa, de poner a un lado los alimentos sanos, se pueden incorporar frutas y vegetales... es más, un buen regalo puede ser un libro de recetas saludables, y claro, lo ideal es poner en práctica algunas de esas recetas.

“Si te invitan a fiestas, sugiere, trata de no ir con mucha hambre; come bien durante el día para que no llegues a casa de tus familiares o amigos con demasiado apetito y te excedas; la clave está en las porciones, puedes comer de todo, pero por favor, preferiblemente poco.

“Otro consejo que podemos brindar, significa Muñiz, es no descuidarse con las bebidas, ya sabemos que hay varias bebidas ‘navideñas’, típicas de esta época del año, que aportar, suman muchas calorías, entonces hay que adoptar cierta precaución”, alerta.

“Por otro lado, sostiene, volvemos a lo de siempre, después de almorzar o cenar, es beneficioso salir a caminar, aunque estamos en medio de los días de fiestas, queremos despedir el año y recibir el 2020 con alegría, con fiestas, no debemos descuidar la realización de ejercicios físicos, eso aparte de ayudar con el estrés, contribuye a que te sientas mejor y a mantener el peso corporal.

“Bueno, enfatiza, no hay que preocuparse mucho, si quieres darte un gusto, pues no hay que sentirse culpable, prepara unas fiestas nutritivas, saludables y divertidas en compañía de las personas que quieres... sólo trata de mantener el equilibrio”, finaliza.