Ante las altas temperaturas... Mucho cuidado con el ‘golpe de calor’

Por Roberto PELÁEZ

Hace pocos días uno de mis entrevistados no acudió a la cita, víctima de un ‘golpe de calor’, y como quiera que las altas temperaturas se van a extender por alrededor de tres semanas más, es importante conocer más sobre esto, que a decir de Gail Muñiz, del Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD, por sus siglas en inglés), deja una cifra considerable de fallecidos cada año en los Estados Unidos.

“Es bueno precisar, señala, que ‘el golpe de calor’ tiene lugar cuando la temperatura del cuerpo se eleva demasiado, y los pequeños son los más vulnerables o propensos porque su cuerpo se calienta más rápido que el de los adultos, por eso se recalca tanto lo de no dejarlos solos dentro de los vehículos, y aun así lamentablemente sucede con frecuencia”, destaca.

“Desde que se acercan los meses de altas temperaturas, continúa, conviene conocer las medidas que debemos adoptar para prevenir los ‘golpes de calor’, conocidos también por hipertermia, y desechar la idea esa de que: a mi no me va a pasar, hay que ser muy olvidadizo... le sucede a cualquiera, enfatiza, no es infundada la campaña ‘Nunca dejes solos a los niños dentro del vehículo’, que considera incluso el envío de mensajes a los padres.

“Sugerimos a los padres que antes de bajarse del automóvil y cerrarlo, reitera, revisen si su pequeño no está en el asiento trasero, y hasta en la cajuela, ya sabemos que los niños son muy entretenidos, juegan, entonces es mejor prevenir, no dejarlo desatendido; a muchos les parece algo extraordinario, que no sucede, pues les digo que contrario a lo que pensamos, sucede bastante.

“Varias organizaciones, explica, cuya razón de ser es precisamente la seguridad de los menores, aconsejan a los padres a poner la cartera o el teléfono en el asiento trasero para que estén obligados al recogerlos a precisar o cerciorarse de que el niño no está en el vehículo, es una especie de recordatorio”, resalta Muñiz.

“Los padres también se entretienen, acota, en ocasiones están muy apurados, o consideran que pueden hacer una gestión, un pendiente y regresar enseguida, pero se demoran y entonces vienen los problemas.

“Para los adultos, apunta, insistimos, si trabajan al aire libre, están varias horas expuestos al sol, cada cierto tiempo deben ponerse a la sombra, hidratarse, es más, si están dentro de la casa, ejemplifica, deben descansar de cualquier actividad física, sentarse, tomar agua o una especie de suero... es muy importante permanecer hidratados para evitar ‘el golpe de calor’, acercar un ventilador y colocar toallas húmedas sobre la nuca.

“Por otro lado expresa Muñiz, está la vestimenta, aconsejamos camisas de mangas largas para quienes laboran a la intemperie, además de un sombrero o algo que les proteja la cabeza, la cara, la nuca, para evitar enfermedades de la piel provocadas por el sol; es muy importante evitar la exposición a las altas temperaturas y el esfuerzo físico... es mejor estar preparados”, sentencia.