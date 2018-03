Avances en tratamiento de células madre para esclerosis múltiple

Un grupo de científicos reportaron avances en el uso de células madre para el tratamiento de la esclerosis múltiple (EM), enfermedad neurológica crónica de naturaleza inflamatoria y autoinmune que se estima afecta a 2.3 millones de personas en el mundo.

Las células madre se emplean actualmente para el tratamiento de enfermedades como leucemia (cáncer de la sangre), y se considera como un tratamiento experimental para la atención de la esclerosis múltiple.

De acuerdo con un artículo en el portal BBC Health, los avances en el estudio se presentaron en la Reunión Anual de la Sociedad Europea de Trasplante de Hueso y Médula en Lisboa.

Los estudios se aplicaron en más de 100 pacientes de los hospitales de Chicago, Estados Unidos; Sheffield, Inglaterra; Uppsala, Suecia, y Sao Paulo, Brasil. Los enfermos de EM en algunos casos registraban recaídas constantes.

Los investigadores comentaron que la terapia en la que trabajan consiste en trasplantar células madre sanguíneas obtenidas del propio paciente, tras haber recibido un tratamiento con quimioterapia. El propósito es que las nuevas células madre reconstruyan la médula ósea y el sistema inmune.

Las células madre son parte del sistema normal de reparación del cuerpo que reemplazan las células dañadas o que están muriendo, por tanto, no están especializadas porque aún no se han desarrollado para llevar a cabo una función en particular.

Cada célula madre tiene el potencial de convertirse en uno de varios tipos de células dependiendo de las necesidades del cuerpo.

Es por ello que los científicos estudian si es posible que las células madre se conviertan en tipos de células que podrían retrasar el desarrollo de la enfermedad, reparar daños existentes o reemplazar partes defectuosas del sistema inmunitario o del sistema nervioso.

Transcurrido un año del proyecto, los resultados arrojaron sólo una recaída entre el grupo al que aplicaron la terapia de células madre, en comparación con los que únicamente recibieron tratamiento farmacológico.

Además, las personas que experimentaron el trasplante registraron una reducción en la discapacidad, mientras que los síntomas empeoraron en el grupo que siguió el tratamiento convencional.

El investigador principal de la Universidad del Noroeste en Chicago, Richard Burt, señaló que “los resultados son increíblemente favorables al trasplante: la comunidad neurológica ha sido escéptica acerca de este tratamiento, pero estos resultados cambiarán este escenario”.

Los especialistas consideran que el costo de este tratamiento sería casi equivalente a los costos de los medicamentos que actualmente se aplican para la esclerosis múltiple. México (NOTIMEX)