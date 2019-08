Buscan senadores impulsar cultura de la buena alimentación

El presidente de la Comisión de Salud en el Senado de la República, Miguel Ángel Navarro Quintero, planteó una propuesta para generar una cultura de buena alimentación con el consenso de la industria y el sector público.

Al participar en la audiencia pública "Etiquetado frontal nutrimental y elección de una dieta saludable", indicó que para ello se llevarán a cabo reuniones con representantes de las secretarías de Educación, Economía y Salud, para impulsar propuestas que impacten positivamente a la población.

Agregó que no se trata de decir que ciertos alimentos son prohibitivos, sino generar una cultura de buena alimentación. "No se trata de acabar con la industria, sino de llegar a acuerdos que beneficien a todos. No queremos ser rehenes ni esclavos de ningún interés. Queremos ser buenos servidores públicos que velan por el interés público", expresó.

De acuerdo con el legislador, en el país se consume 60 por ciento de alimentos procesados que contienen carbohidratos, azúcares y sodio. México tiene en promedio 10 millones de diabéticos y se invierten unos nueve mil millones de pesos cada año para la atención de padecimientos relacionados principalmente con la obesidad y la mala nutrición.

El senador de Morena indicó que se tiene que incorporar a los contenidos educativos, aspectos nutricionales para apoyar a niños y adolescentes en que tengan una mejor dieta.

A su vez, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que la mejor inversión de cualquier gobierno es en la salud, e indicó que no basta la información de las etiquetas de los productos si no se considera de manera transversal la agenda de salud desde la prevención, detección y atención de las enfermedades.

Lilia Margarita Valdez, senadora de Morena, enfatizó que los alimentos deben llevar un etiquetado correcto, ya que de él depende que la población esté informada de lo que come, para que decidan si lo consumen o no.

Jesusa Rodríguez Ramírez, de esa misma bancada, calificó como vergonzoso el etiquetado que propone la industria cuando México es un país con diabetes, desnutrición y obesidad infantil, y con un sistema de salud que no se da abasto.

Opinó que el etiquetado que se necesita es como el chileno, de octágonos negros frontales, y señaló que "se debe exigir un etiquetado correcto, así como orientar a la población y no estar sometidos a los intereses de la industria".

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN, expuso que no debe condenarse a la industria por todos los problemas, y reconoció que existe un problema de educación en materia de salud, donde debe buscarse que el etiquetado funcione.

Expuso que se debe buscar que los alimentos no contengan tantos carbohidratos, que no haya tanta publicidad engañosa, sobre todo para los niños. México (NOTIMEX)