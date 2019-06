Cáncer no es igual a muerte, se puede curar, Ana Claudia Talancón

La autoexploración y vencer el medio a ser diagnosticadas son muy importantes para evitar que las mujeres con cáncer mueran por la falta de tratamiento oportuno, subrayó la actriz mexicana Ana Claudia Talancón.

A propósito de su participación en una carrera atlética a favor de la lucha contra el cáncer infantil, Talancón expresó que como mujer y figura pública quiere que más personas del sexo femenino sepan lo importante que es la autoexploración.

“El cáncer es una enfermedad tratable y curable si se detecta a tiempo, para lo cual es súper importante la autoexploración y para poder prevenirlo”, expuso la protagonista de cintas como Arráncame la vida y El crimen del padre Amaro.

A través de diversas iniciativas promovidas por asociaciones civiles e instituciones no gubernamentales, Talancón promueve la autoexploración y difunde los distintos tipos de cáncer.

“El temor es el principal enemigo y es peor no detectarlo a tiempo porque así ya no se puede hacer nada; por eso yo hago un llamado a hombres y mujeres a que venzan el miedo. Lo más importante es que el cáncer es tratable y curable, que el cáncer no significa muerte”, agregó con contundencia.

La actriz, quien recientemente concluyó el rodaje de la cinta Como caído del cielo junto a Omar Chaparro, aseguró que además de realizarse periódicamente estudios como el papanicolaou y la mastografía, es recomendable llevar una alimentación equilibrada, hacer ejercicio y estar contentos.

Respecto a los recortes presupuestales al Sector Salud que se han detectado durante la actual administración, opinó que antes de hacerlo deberían “mandar a gente para revisar que los recursos sí estén dirigidos al lugar indicado, para no afectar el tratamiento de los pacientes”.

Interés surgido en la ficción

En la serie de televisión Terminales, creada y producida por Miguel Ángel Fox, Ana Claudia interpreta el personaje de “Abril Márquez”, una publicista que se enfrenta a la más grande batalla de su vida: la leucemia.

Como parte de su proceso creativo ella conoció lo mismo a pacientes del Instituto Nacional de Cancerología, quienes despertaron en la actriz su interés por ayudarlos, que a personas como Laura Vidales, fundadora y vocera de la organización Aquí Nadie Se Rinde dirigida a apoyar a niños con ese mal.

Este domingo, pese a tener el tobillo esguinzado, Talancón participó en la caminata “Dejando huella”, que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Universitario México 68, ubicado en el sur de la Ciudad de México. México (NOTIMEX)