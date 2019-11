Consumo temprano de azúcares predispone a niños al asma e hipertensión

Un estudio publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics reveló que dos de cada tres lactantes, y casi todos los niños de entre 1 y 2 años consumen azúcares añadidos en su dieta diaria.

En este, el primer estudio enfocado en el consumo de azúcares añadidos en lactantes y niños, indicó que los primeros tienen sus principales fuentes del producto en, yogures, bocadillos y dulces para bebés; en el caso de los infantes, las bebidas de frutas, productos de panadería, y dulces.

La investigación encontró que los pequeños que consumieron los azúcares añadidos tendían a desarrollar asma, obesidad, hipertensión y perfiles de grasa alterados.

En la publicación, la líder de la investigación, Kirsten A. Herrick, indicó que los menores que han consumido algún alimento azucarado antes de su primer año de vida, se inclinaban más a consumir azúcares al menos una vez al día, que aquellos que no habían consumido el producto durante su primer año de vida.

Para frenar el consumo de azúcar en bebés y niños, organizaciones en los Estados Unidos han emitido guías que recomiendan limitar la ingesta a nueve pequeñas cucharaditas de azúcar o menos para adultos y seis o menos para mujeres adultas y niños entre 2 y 19 años.

Al no haber un estudio que indique las cantidades correctas de azúcar para lactantes y niños menores de un año, tan sólo una organización, la Americana del Corazón, promueve la creación de una guía para niños menores de 2 años.

