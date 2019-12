Discapacidad motriz, principal causa de invalidez en México

La violencia y los accidentes viales son las dos primeras causas de amputaciones en Latinoamérica y México no es la excepción, pues la discapacidad motriz es el principal tipo de invalidez que padecen los mexicanos, señaló el CEO de Ottobock, empresa de prótesis, para América Latina, Marcelo Cuscuna.

Se trata de accidentes traumáticos que generalmente derivan en una amputación, y México, que no está distante a la situación de otros países de Latinoamérica, tiene un gran potencial para mejorar la vida de las personas que perdieron alguna extremidad mediante el uso de una prótesis, señaló en entrevista con Notimex.

Tal es el caso de Gustavo Estrada, de 22 años, quien hace cuatro años perdió una pierna a causa de un asalto en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, luego de que un asaltante le disparara y se desangrara durante casi 40 minutos.

“Perdí la pierna cuando regresaba de trabajar y me asaltaron, me quitaron el teléfono, pero el problema es que ellos querían dinero y yo no tenía; uno comenzó a golpearme, y cuando intenté defenderme, sacó una pistola y le disparó a mi pierna”, relató.

El directivo de Ottobock señaló que en México viven unas 900 mil personas amputadas, de las cuales sólo 10 por ciento cuenta con una prótesis. En tanto que, de los 140 millones de personas con discapacidad que viven en Latinoamérica y el Caribe, solo tres por ciento tiene acceso a servicios de rehabilitación.

Luego de un proceso de rehabilitación, Gustavo Estrada aprendió a caminar con una prótesis que, al paso del tiempo, le permitió regresar a sus actividades cotidianas, hasta que conoció el Running Clinic, realizado por Ottobok, y al usar una prótesis deportiva decidió que quería convertirse en atleta paralímpico.

Actualmente entrena para representar a México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, pues está seguro de que, a pesar de haber perdido una pierna, tiene mucho camino por delante. México (NOTIMEX)