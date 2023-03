Farmacéutica Eli Lilly reduce en un 70 % sus precios de la insulina

La empresa farmacéutica Eli Lilly anunció que reducirá en un 70 % los precios por sus marcas más prescritas de insulina, medicamento que usan casi 8,4 millones de diabéticos en Estados Unidos.

El precio de la insulina en EE.UU. es mucho más alto que en otros países, con un promedio de 98,70 dólares por ampolleta, según una investigación de Rand Corporation.

Eli Lilly domina el mercado junto con las farmacéuticas Novo Nordisk y Sanofi.

Tres de cada 10 personas con diabetes que usan insulina en el país dependen de un producto de Eli Lilly, indicó la portavoz de la firma, Kelly Smith, quien destacó que la firma pondrá también un límite de 35 dólares al costo mensual para pacientes que usan su medicamento.

Una portavoz de la Casa Blanca señaló hoy que para el presidente Joe Biden es una prioridad la reducción del costo de la insulina para todos.

Recordó que durante su discurso del Estado de la Unión, el presidente se comprometió a buscar una expansión de la disposición de la Ley para Reducir la Inflación de 2022 que estipula un límite de 35 dólares en los costos de la insulina para personas mayores con el programa de cobertura médica Medicare, y que dicha disposición se pueda aplicar a todos.

Asimismo, indicó que La Ley para Reducir la Inflación está ayudando a los latinos a cerrar la brecha en el acceso a medicamentos al mejorar la cobertura de fármacos recetados y reducir los precios de los medicamentos en Medicare, incluyendo la insulina.

“Aplaudimos a Eli Lilly por el importante paso de limitar la distribución de costos para su insulina y exhortamos a otros productores de insulina a hacer lo mismo”, señaló a su vez en un comunicado Chuck Henderson, director general de la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA).

“He hemos sido capaces de alcanzar avances importantes en cuanto al acceso costeable a la insulina, incluido el nuevo tope de costos para los pacientes de Medicare, límites para los copagos estatales y desarrollo de ayudas para los pacientes por parte de productores de insulina”, añadió.

“Pero estamos conscientes de que nuestro trabajo no ha terminado”, dijo Henderson.

Según la ADA, más de 37 millones de personas, es decir casi el 12 % de la población de Estados Unidos, tienen diabetes y cada año se diagnostican 1,5 millones de nuevos casos.

La incidencia es desigual entre grupos étnicos y raciales, con un índice de diabetes en adultos del 14,5 % para los indígenas norteamericanos, 12,1 % para los afroamericanos, 11,8 % para los hispanos y 9,5 % para los asiaticoestadounidenses.

Entre los latinos, la incidencia de diabetes es del 14 % entre los mexicoestadounidenses, 12,5 % entre los puertorriqueños, 8,3 % entre los sudamericanos y centroamericanos y 6,5 % entre los cubanos, de acuerdo con las cifras de ADA.

“Si bien el sistema actual de cuidado de la salud provee acceso a la insulina para la mayoría de la gente con diabetes, aún no proporciona insulina asequible para todos y hay que cambiar esto”, dijo David Ricks, presidente y director ejecutivo de Lilly.

“Los cortes sustanciales de precios que anunciamos harán una diferencia real para las personas con diabetes”, añadió.

Ricks explicó que “llevará tiempo para que el sistema de seguros y las farmacias apliquen estos cortes, y por ello tomamos medidas adicionales para limitar de inmediato los costos para los pacientes que usan insulina y no están cubiertos por el tope en la Parte D de Medicare”. Washington (EFE)