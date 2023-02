La mutación KRAS G12C de cáncer de pulmón de células no pequeñas se mantuvo sin tratamiento

Amgen (NASDAQ:AMGN), compañía biotecnológica anunció el el lanzamiento de Sotorasib, primer inhibidor la proteína KRASG12C autorizado en México, que ha mostrado resultados alentadores y está diseñado para tratar a adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) metastásico y que hayan recibido un tratamiento previo.

“Estamos muy orgullosos de hacer este anuncio, pues en Amgen dedicamos nuestros días a cambiar la historia de las enfermedades graves y encontrar distintas alternativas para su tratamiento, como es el caso de esta mutación que por cuatro décadas se había considerado como un blanco intratable, este lanzamiento es un gran hito en nuestra historia” mencionó en conferencia de prensa el Dr. Max Saráchaga, director médico de Amgen México.

El cáncer de pulmón se ha situado como la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo, tan sólo en 2020 se reportaron más de 1.7 millones de muertes y, durante el mismo año, causó la muerte de más de 7 mil personas en nuestro país; posicionando a esta neoplasia como la quinta más mortal en México.

El cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) es el más frecuente puesto que representa el 85-90 % de los casos. Por lo regular, esta neoplasia no produce signos ni síntomas en los estadíos más tempranos; generalmente éstos se presentan solo cuando la enfermedad está avanzada y pueden incluir una tos que no se va, tos con sangre, falta de aire, dolor en el pecho, ronquera, pérdida de peso – sin ser intencional – dolor en huesos y dolor de cabeza.

El CPCNP está altamente asociado con el tabaquismo, sin embargo, también existen otros factores de riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollar este tipo de cáncer, como la manipulación del arsénico (que se presenta en gran medida para la fabricación de la pirotecnia), la exposición al gas radón, la aspiración de asbesto, la exposición prolongada a ambientes de contaminación atmosférica elevada y al humo de leña (+100 horas al año). En México, este último factor se encuentra presente en el 16 % de los hogares y el 35 % de los casos de cáncer de pulmón relacionados con la exposición al humo de leña se presentan en mujeres.

Por ello, el diagnóstico temprano es de suma importancia y, una vez que se tiene, la persona en cuestión debe realizarse una prueba de biomarcadores, lo que ayuda a los médicos tratantes a predecir la respuesta de la enfermedad.

En el CPCNP particularmente, existe expresión de diversos biomarcadores, pero uno de los más comunes es una mutación especifica de la familia de genes RAS, que son los oncogenes mutados más frecuentes en cánceres humanos, en especial uno denominado KRAS G12C que se encuentra presente en el 13 % de los CPCNP. Si la persona presenta expresión de este gen en su prueba de biomarcadores, es posible que sea tratado bajo un esquema de medicina de precisión, como es el caso del nuevo inhibidor de la proteína KRASG12C, Sotorasib, que podría ofrecer un mejor pronóstico para el paciente.

Durante el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO 2022) y, de acuerdo con los resultados del ensayo global de fase 3 CodeBreak 200, se ha demostrado que la administración de Sotorasib ha permitido una supervivencia libre de progresión (SLP; criterio de valoración primario) al año del 25 % en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) con mutación KRAS G12C, en comparación con el 10 % en pacientes con quimioterapia intravenosa.

Además, Sotorasib recibió en 2022 el premio internacional Prix Galien de Investigación en Tecnología Farmacéutica y Médica por parte de The Galien Foundation, al Mejor Agente Terapéutico 2022. El Prix Galien reconoce los logros excepcionales en la mejora de la condición humana a través del desarrollo de terapias innovadoras.

“Hoy, gracias a la investigación y desarrollo en biotecnología, tenemos la fortuna de analizar los distintos tipos de tumores a través de su composición genética, lo que nos brinda la oportunidad de ofrecer nuevas opciones de tratamiento para pacientes con CPCNP que hace 40 años no existían y que hoy 8 de cada 10 puedan tener un control de su enfermedad y reducción del tumor. Sotorasib, nos motiva a seguir innovando en la búsqueda de grandes avances de la ciencia en favor de nuestros pacientes”, concluyó el Dr. Max Saráchaga.

Acerca de Amgen Oncología

En Amgen Oncología, la misión de servir a los pacientes impulsa todo lo que hacemos. Es por ello por lo que nos enfocamos incansablemente en acelerar el desarrollo de medicamentos que tienen el potencial de reforzar todos los ángulos de atención a la salud y transformar la vida de las personas con cáncer.

Durante las últimas cuatro décadas, nos hemos dedicado a descubrir los aspectos más importantes de la Oncología y a la búsqueda de formas de reducir la carga que supone el . Con base en nuestra experiencia, Amgen continúa construyendo el programa de desarrollo clínico más grande en la historia dcáncere la compañía, avanzando a gran velocidad para acercar esas innovaciones a los pacientes que más la necesitan.

Acerca de Amgen

Amgen está comprometido a detonar el potencial de la biología para pacientes que sufren de enfermedades graves con el descubrimiento, desarrollo, fabricación y lanzamiento de tratamientos humanos innovadores. Este enfoque comienza con el uso de herramientas como la genética humana avanzada para develar las complejidades de las enfermedades y comprender los fundamentos de la biología humana.

Amgen se enfoca en áreas de necesidades médicas no satisfechas y aprovecha su experiencia para buscar soluciones que mejoren los resultados de salud mejorando de manera drástica la vida de las personas. Amgen, pionero de la biotecnología desde 1980, se ha convertido en una de las empresas independientes líderes a nivel mundial en biotecnología, llegando a millones de pacientes y desarrollando una cartera de medicamentos con importante potencial. Mexico (EFE)