A perder las libras que ganamos a fines de año

Por Roberto PELÁEZ

Oportunamente ofrecimos, a traves del semanario El Mundo algunos ‘tips’ para no pasarse de manera significativa con la ingestión de alimentos en los días festivos, que ya sabemos siempre hacemos una excepción, apartamos un poquito la mesura y nos damos gusto, entonces aumentamos unas libritas, comenta Gail Muñiz, del Distrito de Salud del Sur de Nevada.

Ahora nos toca ver como perdemos esas libras de más, porque si cuidamos el peso, la figura durante todo el año, y desde la cena navideña hasta los primeros días de enero, no pasamos, nos descuidamos un poquito, ya hay que adoptar medidas, apunta sonriente Muñiz, muy ligada a la prevención de la diabetes y la práctica de ejercicios físicos... las reuniones familiares, las cenas, los encuentros con amigos, la despedida de año, las fiestas tradicionales, traen estas consecuencias que asumimos con gusto, compartimos y nos olvidamos un tanto de hasta donde comer, en otras palabras... nos pasamos, alteramos nuestros hábitos

Tenemos por estos días, apunta, bajas temperaturas, y aunque algunos se ‘atreven’ a ir a correr a los parques, aconsejamos hacer ejercicios en casa o en el gimnasio para evitar resfriados o la gripa, expresa; por otro lado, insistimos en lo beneficioso de hidratarse correctamente, no es necesario esperar a tener sed para tomar agua, muchas veces cuando tomamos agua sentimos menos hambre o deseos de comer, asevera.

En esto de perder algunas libras, tampoco podemos actuar a lo loco, a la desesperada, porque no se acaba el mundo por una libritas, indica la entrevistada, lo importante es saber cuántas libras se quieren perder, por ejemplo cada semana, y planificar en ese sentido, ser persistente o perseverante, sin hacer grandes sacrificios.

Uno se puede dar un gusto, tomar un poquito de helado tal vez a la semana, alguna comida rápida, o sea, tratar de bajar de peso sin sacrificarse tanto o de manera considerable, privandose de lo que le gusta a uno... no hay que ser tan drástico, aunque ya sabemos que las libras se ganan con facilidad y cuesta desprenderse de ellas, quiero decir lo que sabemos todos: las libras no se van tan fácilmente

Es conveniente comer más de tres veces al día, preferiblemente cinco, pero pequeñas raciones, de esa manera se facilita la digestión, uno se siente con más energía y elimina calorías, mientras incorporamos ensaladas, frutas; es bueno revisar cada semana como va el plan para bajar de peso, qué comimos, bajamos o no de peso, hay que ir chequeando, utilizar menos salsas, y no hacer comidas suculentas o abundantes por las noches, sugiero reducir la ración de la cena, sólo la tercera parte, indica, y hay algo que no tiene que ver con nuestra alimentación, pero que a muchos les da resultados, podemos probar a dormir 45 minutos o una hora menos.

Finalmente, dice, conviene por unos días ‘esconder’ la báscula, ponerla debajo de la cama, dentro de un closet, hasta que pasen las primeras semana del año, y manos a la obra... a perder esas libritas de más.