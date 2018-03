Seguro Social realiza 210 cirugías oftalmológicas en Guanajuato

Con éxito concluyó la Primera Jornada Médica de Oftalmología, en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) número 55 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), beneficiando a 210 pacientes con el mismo número de intervenciones quirúrgicas oftalmológicas.

En un comunicado, se informó que del 23 al 25 de febrero las intervenciones se realizaron para colocar lentes intraoculares en población derechohabiente que presentaba catarata, causa común de ceguera, tratable con cirugía.

“A nivel nacional esta unidad se distingue por la satisfacción de sus usuarios, todo su equipo trabaja con el mejor de los ánimos, es la primera de muchas jornadas que permiten al Instituto cumplir con su misión de garantizar la salud a los trabajadores y sus familias”, dijo Sergio Andrés Santibáñez Vázquez, delegado del IMSS en Guanajuato.

José Antonio Vázquez Moreno, director de la UMAA número 55, señaló que “se programaron y operaron 210 pacientes para esta Primera Jornada, que nació de la necesidad por una lista de espera que se disparó a poco más de 350 pacientes, por lo que se pensó en reducir el tiempo para realizar estas cirugías; se planeó y se gestionó para poder llevarlas a cabo, con gran éxito”.

Precisó que es la primera vez que se realiza un evento de estas características en la Delegación Guanajuato del IMSS, por lo que se llevaron a cabo diversos trabajos de logística para coordinar el quehacer institucional del equipo participante integrado por tres cirujanos oftalmólogos y personal de enfermería.

Por su parte, la derechohabiente María Teresa Gutiérrez Fernández, de 74 años de edad, quien fue beneficiada con la realización de esta jornada oftalmológica, dijo “me detectaron cataratas en la UMF No. 47 y posteriormente me enviaron a esta UMAA No. 55, ya me operaron y quedé muy bien".

Añadió que primero la operaron de un ojo y ahora del otro, "no veía nada con ninguno de los dos ojos, ahora ya veo bien, atienden de maravilla”.

El doctor Leonel López Lozano, oftalmólogo de la UMAA No. 55, indicó que en este tipo de cirugías se realiza la extracción de la catarata y se instala un lente intraocular, cirugía que lleva realizarla, en promedio, diez minutos por paciente, con lo que la persona afectada, recupera la visión.