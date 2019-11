“Aterrizan” en EUA nuevo acuerdo verde basado en tecnología

La publicación de un Nuevo Acuerdo Verde sacudió a la política de los Estados Unidos, aunque hasta ahora se ha mantenido como un conjunto de objetivos flexibles, más que una lista definida de políticas, afirma la revista Tecnológica del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Los representantes demócratas estadounidenses Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, y el senador Ed Markey, de Massachusetts, presentaron un documento que aclara algunas propuestas concretas del paquete ambiental.

El acuerdo explica las ambiciones de los autores para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura, la construcción, la energía y el transporte, además de fortificar las ciudades contra los desastres climáticos.

Lo más interesante es que el nuevo acuerdo propuesto proporciona nuevos detalles sobre la combinación de tecnologías que podrían emplearse para lograr los objetivos, al abordar un tema candente que los grupos de energía y medio ambiente han debatido enérgicamente.

Las cuatro conclusiones clave que menciona MIT Technology Review son:

1. Limpio, no renovable

Para algunos, la preocupación era que la propuesta limitaría la generación de energía a fuentes renovables, principalmente eólica y solar. El paquete adopta un enfoque independiente sobre el sector y afirma que la nación debe satisfacer "el 100 por ciento de la demanda de energía en los Estados Unidos a través de fuentes de energía limpias, renovables y de cero emisiones".

Eso parecería permitir el uso de fuentes como la energía nuclear y las plantas de combustibles fósiles con sistemas de captura de carbono. Los investigadores argumentan que esas fuentes harán que la revisión del sistema de energía sea más rápida, más fácil y menos costosa.

Esto se debe a que la generación eólica y solar fluctúa enormemente, lo que requiere formas costosas de almacenamiento o transmisión de energía, en ausencia de otras fuentes consistentes.

2. ¿Sin nuevas armas nucleares?

La oficina de Ocasio-Cortez declaró que el plan no incluiría ninguna planta nuclear nueva, y agregó: "No está claro si podremos desmantelar cada planta nuclear dentro de 10 años, pero el plan es la transición de los combustibles nucleares y fósiles lo antes posible". Sin embargo, el lenguaje nuclear no apareció en borradores posteriores.

"Aunque una hoja informativa de un patrocinador de la resolución creó confusión, el texto de la resolución real deja muy claro: debemos adoptar todos los recursos de carbono cero disponibles para eliminar la contaminación climática y aumentar drásticamente la inversión en innovación de energía limpia", dijo Josh Freed, vicepresidente senior de Third Way, un grupo de expertos en energía limpia.

3. Eliminación de carbono "natural"

Tanto el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como las Academias Nacionales de los Estados Unidos, concluyen que será necesario eliminar grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera para evitar niveles peligrosos de calentamiento.

Otra área de preocupación era si el nuevo acuerdo abarcaría los métodos para eliminar el dióxido de carbono directamente del aire, y de qué forma.

La publicación especifica que la ley permitiría o exigiría "eliminar los gases de efecto invernadero de la atmósfera y reducir la contaminación", pero da prioridad a las "soluciones probadas de baja tecnología que aumentan el almacenamiento de carbono en el suelo, como la preservación y la forestación".

Según un informe de las Academias Nacionales de Estados Unidos los enfoques de plantar árboles y mejorar el manejo del suelo, no serán suficientes, porque colocarían demandas competitivas en las tierras agrícolas necesarias para alimentar al mundo.

Ese informe solicitó importantes fondos federales para la investigación y el desarrollo en otros enfoques, como las máquinas de captura de aire directo que pueden absorber dióxido de carbono del cielo. Ninguna mención apareció en la propuesta Nuevo Acuerdo Verde.

4. Posiblemente imposible

La propuesta revela una clara preferencia por soluciones naturales y energía renovable, con una aceptación mínima de que se pueden requerir otras tecnologías.

La publicación del MIT considera que “ciertamente, este Nuevo Acuerdo Verde no se convertirá en ley bajo el actual Congreso y presidente”. Incluso, estima que si los demócratas vuelven a tomar el Senado y la Casa Blanca en 2020, el Nuevo Acuerdo Verde aún podría estar condenado al fracaso.

Además de limpiar el sistema energético, la propuesta garantiza a todos los estadounidenses empleos bien remunerados, atención médica de alta calidad, agua limpia y alimentos asequibles, lo cual implica que un proyecto de ley tan amplio puede no tener muchas posibilidades de quien esté a cargo. Boston (NOTIMEX)