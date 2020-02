Analizan implementar mayor tecnología en aduanas del país

El Gobierno de México analiza la posibilidad de adquirir nuevos equipos de inspección para ser colocados en las aduanas del país, aunque también se toman en cuenta experiencias previas donde se adquirió equipo que ahora es obsoleto.

“Lo vamos a revisar porque significa la compra de equipos, significa tener tecnología en las aduanas para llevar a cabo la revisión, que sea más automatizado todo, y suena bien, o sea, entre menos participación haya de personas y se puedan automatizar estos sistemas hay menos corrupción”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, dijo, hay una mala experiencia también "en que todo se quiso resolver comprando equipo, cámaras, sistemas de cómputo y se invirtió muchísimo, mejor dicho, se gastó en este tipo de tecnología que quedó inservible, porque el propósito era comprar el equipo”.

Por ello, indicó que se analiza la compra que realmente tenga utilidad y no termine convertida “en chatarra”, pues en pasadas administraciones se abusó y se generó corrupción bajo el argumento de modernización de las aduanas, incluso, políticos se convirtieron en proveedores de equipos.

“Hay muchos proveedores, muchos interesados en vender equipos, hasta políticos vendían equipos de estos y otros. Entonces, una de las decisiones que tomamos desde el principio fue no comprar equipos de cómputo, estos equipos de vigilancia hasta no tener claridad sobre su utilidad”, dijo.

“Nada más piensen en educación, acuérdense de los pizarrones electrónicos, acuérdense de los sistemas de cómputo en las escuelas, todo eso quedó tirado y desde luego fue motivo de corrupción. Entonces estamos viendo eso”, pidió recordar.

Durante su conferencia de prensa, reconoció que existe el “Proyecto de Modernización de Aduanas 2020-2024”, pero se mantiene bajo un análisis, pues, aunque reconoció que es importante reforzar la vigilancia, se debe cuidar que no haya corrupción en la adquisición.

“¿Cómo no se va a justificar tener un sistema de vigilancia moderno? claro que sí, pero tenemos que ver si realmente es de utilidad para que no se nos convierta en 'chatarra', para que no haya corrupción (…) tenemos que cuidar lo de los equipos, porque se ha abusado mucho y ha sido fuente de corrupción”.

“Repito, Aduanas permite muchos ingresos y entre menos corrupción más ingresos y si se tiene que invertir para que no haya corrupción y que se tengan ingresos desde luego que es viable que se tiene que hacer, pero de todas maneras estamos cuidando las cosas”, expuso.

En México hay 49 aduanas, de las cuales 19 están en la frontera norte, 2 en la frontera sur, 17 son marítimas y 11 al interior del país. México (NOTIMEX)