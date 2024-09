Congreso de Mujeres Fotógrafas explora ‘cómo la fotografía nos enseña a vivir ahora’

El Archivo Internacional de Mujeres Fotógrafas (WOPHA) y el Museo de Arte Pérez de Miami (PAMM) anunciaron los detalles del esperado regreso del Congreso WOPHA, que se llevará a cabo del 23 al 26 de octubre en varias localidades del sur de la Florida.

Conceptualizada por la historiadora de arte y curadora latina Aldeide Delgado, la segunda edición del Congreso WOPHA se centrará en el tema ‘Cómo la fotografía nos enseña a vivir ahora’.

El evento es una importante reunión de creativos y profesionales de la industria enfocados en mostrar las contribuciones de las mujeres y las fotógrafas no binarias en el arte contemporáneo y los enfoques innovadores para la educación fotográfica, anuncia un comunicado de prensa.

El Congreso WOPHA 2024 reunirá a más de 35 prestigiosos historiadores de arte, fotógrafos de renombre, curadores y líderes de opinión para un programa diverso de exposiciones, presentaciones y debates sobre el poderoso papel de las mujeres en la fotografía.

La Asamblea WOPHA que se celebrará en el Museo de Arte Norton de West Palm Beach bajo el título de ‘Tecnologías de compañerismo’, examinará el papel de las instituciones educativas en la sociedad y brindará a los participantes oportunidades de establecer contactos y debatir sobre las prácticas de enseñanza.

Una sesión de revisión de portafolios grupal contará con la participación de destacados expertos en fotografía del sur de Florida y otros lugares, incluidos editores de The New Yorker y The New York Times.

El Congreso también albergará varias conversaciones y presentaciones destacadas, incluida una discusión sobre la historia de la fotografía en el sur de Florida, una presentación del libro ‘Colaboración: una posible historia de la fotografía’, de Susan Meiselas y Wendy Ewald, y un panel sobre la historia de la fotografía del Caribe.

La conversación ‘Camera Geológica’ debatirá sobre la intersección de la fotografía, la ecología y la materialidad, con la participación de destacados artistas visuales que tratarán de explorar los vínculos entre la fotografía, la colonización, el trabajo y la degradación ambiental.

La conferencia magistral del evento correrá a cargo de la crítica, escritora, curadora y directora de estudios de arte en la escuela de posgrado de la Universidad de las Artes de Kioto (Japón) bajo el título ‘Mujeres disidentes: la naturaleza transgresora de las fotógrafas japonesas y el potencial de la educación fotográfica’.

La charla se adentra en la exposición y publicación itinerante internacional ‘Estoy tan feliz de que estés aquí: Fotógrafas japonesas desde los años 50 hasta la actualidad’.

Además del congreso y a lo largo de los cuatro días se llevarán a cabo varios eventos y exposiciones en Miami, incluidas unas salas de lectura de los fotolibros ‘Lo que vieron: libros de fotografía histórica de mujeres’, y ‘Atlas de ecologías imaginadas’, además de una exhibición de narrativas documentales de fotógrafas en el Museo de la Historia de Miami.

Los participantes, acompañados por fotógrafos locales, podrán disfrutar durante su estancia de tres recorridos fotográficos inmersivos bilingües por los barrios de Wynwood, Miami Design District y Downtown Miami.

Estas exposiciones permanecerán en exhibición durante la Semana de Arte de Miami y durarán hasta 2025. Miami (EFE)