Educación y jóvenes, claves para un “futuro digital responsable”, según duques de Sussex

La educación y los jóvenes son las claves hacia un “futuro digital responsable”, defendieron los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan, en Colombia donde adelantan una visita centrada en el ciberacoso y la violencia en línea.

Los duques participaron en el Foro Futuro Digital Responsable en Bogotá, donde junto a la vicepresidenta y ministra de Igualdad de Colombia, Francia Márquez, y la periodista y premio nobel de la Paz Maria Ressa, abordaron los desafíos tecnológicos y cómo construir un futuro digital que funcione para todas las personas, teniendo en cuenta a las más vulnerables.

“La Inteligencia Artificial (IA) da miedo, y una de las soluciones es la educación, ya que se está volviendo cada vez más difícil detener esta fuerza desde la fuente. Depende de nosotros determinar lo verdadero de lo falso” en el mundo digital, aseveró el duque de Sussex.

El príncipe agregó que quedaron impresionados con la visita que realizaron a una escuela de la capital colombiana con los niños y “el conocimiento y conciencia que tienen”, y concluyó que: “la responsabilidad y la rendición de cuentas son las cosas que creo que marcarían más la diferencia” para un futuro digital más responsable.

“Cuando miras las estadísticas, los jóvenes en América Latina revisan las redes sociales por encima de la media, un total de 67 veces por día (...) La era digital ha creado una cultura en la que si no tienes algo cruel, no lo digas, y eso ha cambiado radicalmente la forma en la que nos relacionamos”, lamentó la duquesa de Sussex.

En este sentido, Meghan habló desde su perspectiva de madre, mostrándose preocupada sobre “cómo nuestros hijos se van a adaptar y como mantenerlos a salvo” en la era digital, algo que ha sido “fundamental” en el activismo que la pareja abandera.

“Tenemos la responsabilidad de ser ejemplo para los niños”, insistió la duquesa.

“En este país jóvenes se están suicidando, y muchas veces es culpa de las redes sociales donde sufren acoso (...) Al llegar a la Vicepresidencia no dimensioné a lo que me estaba exponiendo, la cantidad de agresiones y violencia que he tenido que soportar en estos dos años, no solo yo sino mis hijos y mi compañero, es descomunal, muchas veces odio con sevicia”, lamentó Márquez, quien también achacó la violencia en línea a “la falta de leyes”.

La visita de los duques

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan, comenzaron este jueves una visita de cuatro días a Colombia, donde recorrerán diferentes partes del país, conocerán su cultura y riqueza biodiversa y abordarán en escuelas y foros problemas actuales como el ciberacoso y la violencia en línea.

El duque y la duquesa visitaron, junto a la vicepresidenta colombiana, en su primer día un colegio del sur de Bogotá, donde con estudiantes y profesores conversaron sobre cómo lo digital en la educación transforma vidas y la importancia de la tecnología para cerrar brechas sociales.

La visita “tiene como propósito abrir puertas y tender puertas para visibilizar y atender un problema que hoy preocupa a toda la humanidad: el ciberacoso, las violencias en entornos digitales y la discriminación”, dijo a los medios la vicepresidenta en una rueda de prensa en la Casa de Nariño (sede presidencial).

Pero esta visita, que es la primera que realizan los duques a América Latina y que se produce después de que la madre del príncipe de Harry, Lady Di, no llegara a realizar el viaje que tenía planeado a Colombia por su precipitada muerte, es “una gran oportunidad de visitar nuestra nación y mostrar lo que somos los colombianos y colombianas: gente que en medio de las adversidades hacen lo posible para dar lo mejor de sí”, explicó Márquez.

La visita continuará mañana con un recorrido por otra escuela de Bogotá y de ahí el sábado y domingo los duques de Sussex partirán primero a Cartagena de Indias, donde estarán en San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de Colombia, y el domingo la ciudad de Cali. Bogotá (EFE)