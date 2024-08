Estudio revela desaceleración escalonada de la rotación terrestre hace millones de años

Un estudio reveló que la rotación de la Tierra se desaceleró de manera escalonada entre hace 700 millones y 200 millones de años.

A lo largo de la historia de la Tierra, su rotación ha ido disminuyendo gradualmente debido a factores como la disipación de las mareas, el derretimiento de los glaciares y los movimientos de las placas tectónicas.

Sin embargo, la variación en el grado de desaceleración a lo largo del tiempo no había sido establecida hasta ahora, recoge un estudio internacional cuyos hallazgos fueron publicados recientemente en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los investigadores señalaron que hubo dos intervalos —hace entre 650 millones a 500 millones de años y entre 350 millones a 280 millones de años— en los que la desaceleración de la rotación fue alta.

Los dos períodos se vieron interrumpidos por un intervalo de desaceleración estancada hace entre 500 y 350 millones de años atrás.

El autor principal del estudio y profesor en la Universidad de Tecnología de la ciudad china de Chengdu (centro), Ma Chao, citado este jueves por el diario local China Daily, explicó que geólogos de su universidad, junto con otros expertos de Alemania e Irlanda, reconstruyeron la evolución de la desaceleración rotacional de la Tierra durante el período comprendido entre hace 700 millones y 200 millones de años, basándose en un nuevo análisis de registros sedimentarios cíclicos.

El estudio encontró que durante ese período, la distancia entre la Tierra y la Luna aumentó aproximadamente 20 mil kilómetros, y la duración de un día se incrementó en unas 2,2 horas.

“Este período tiene un valor de investigación significativo debido a sus registros geológicos relativamente completos y su implicación en eventos importantes de la evolución de la Tierra, como la explosión cámbrica de vida hace unos 540 millones de años y el evento de extinción del Pérmico-Triásico hace unos 250 millones de años”, señaló Ma.

La investigación indica que el desarrollo de grandes glaciaciones durante la Era Paleozoica (aproximadamente entre 540 millones y 250 millones de años atrás) tuvo un impacto insignificante en la rotación de la Tierra.

“La disipación de las mareas había sido el principal impulsor de la desaceleración de la rotación de la Tierra, antes de que se ralentizara hasta llegar un momento en el que un día duraba más de 23 horas y 45 minutos”, explicó Ma, que agregó que esto ocurrió hace aproximadamente 100 millones de años durante el período Cretácico, la era de los dinosaurios.

A partir de entonces, la rotación de la Tierra se vio influida principalmente por factores como los movimientos de las placas tectónicas y la redistribución de las capas de hielo.

Otras investigaciones recientes revelaron que el derretimiento de las capas de hielo polares causado por el calentamiento global está desacelerando significativamente la rotación de la Tierra, recogió China Daily. Pekín (EFE)