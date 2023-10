A la inteligencia artificial hay que desafiarla, dice científico Alberto Kornblihtt

La inteligencia artificial no genera conocimiento, sino que reproduce el que existe, por lo tanto, la ciencia o la educación no pueden someterse a ella, dijo en entrevista con EFE el biólogo molecular argentino, Alberto Kornblihtt.

“Me preocupa eso porque veo que es propenso ese uso, a aceptar ciertas afirmaciones que el chatGPT te puede dar y que no son muy rigurosas, o sea, para mí hace falta el rigor del ser humano para poder filtrar (los contenidos)”, dijo en una visita a Guadalajara, oeste de México, donde ofreció una serie de charlas a universitarios.

El reconocido científico, miembro de las Academias de Ciencia de Estados Unidos y Francia, señaló que la inteligencia artificial (IA) es una herramienta más que ayuda al conocimiento de ciertas disciplinas, pero que a la vez debe ser confrontada y no aceptarla como algo definitivo.

“La IA yo la acepto si la puedo desafiar, si me voy a someter a ella no lo acepto. Yo la he desafiado dos veces y posiblemente si lo vuelvo a hacer ahora con las mismas preguntas haya mejorado, pero no me resulta muy interesante”, aseguró.

Para el argentino, el mundo vive una época en la que las personas llegan a creer discursos que dicen ser válidos, incluso si no puede ser comprobado.

“No es que la ciencia tenga que explicarlo todo o que sea omnisciente, (...) pero te enseña que hay que ser cauto con las afirmaciones”, afirmó.

Señaló que todo lo relacionado a la post verdad no permite margen a una posibilidad de conocer, pues “lo único que existe es una intersubjetividad y yo combato eso profundamente”, dijo.

“Existe la posibilidad de conocer, solo que lo que tú conoces o afirmas es transitorio, hasta tanto se refute”, añadió.

Ciencia y extinción

Kornblihtt fue invitado a la Cátedra Julio Cortázar para impartir un curso de “Biología molecular para no biólogos” en la que habló con jóvenes de todas las edades acerca de ciencia, de genes y proteínas.

El científico es conocido por su trabajo para conocer el splicing alternativo, un proceso con el que las células obtienen diferentes proteínas mediante un único gen y que se aplica en muchas áreas científicas y la vida cotidiana, entre ellas, las enfermedades cancerígenas y la evolución humana.

En entrevista con EFE afirmó que uno de los temas que le apasionan es la evolución del Homo sapiens, influenciado por la teoría del el sueco Svante Pääbo, Premio Nobel de Medicina 2022, por sus hallazgos sobre el ADN de los neandertales y a quien considera su “ídolo científico”.

También ha reflexionado acerca de la extinción de la Tierra, como un proceso natural en el que el sol va a recalentarse antes de apagarse definitivamente en unos cuantos millones de años, aunque acepta que eso puede ocurrir mucho antes si los humanos no tomamos medidas ante el calentamiento global.

“Dicen que es un fenómeno natural que ocurrió otras veces, claro, pero por ahí ocurrió otras veces en que no había humanos. Suponte que no lo aceleramos, igual tendríamos que hacer algo para retrasarlo. Suponte que la aceleración sea un 10 % de lo que ocurre de todas maneras, bueno, hay que evitar ese 10 %”, afirmó.

En contra del individualismo

Kornblihtt es fue uno de los científicos que se ha mostrado a favor de temas como la interrupción del embarazo, la reconstrucción de la memoria y la reparación de las hijas e hijos de desaparecidos que fueron dados en adopción y se ha mostrado en contra del “individualismo” que trajo la pandemia por covid-19 en algunos sectores de la población.

“Esta cosa individualista de yo no me vacuno, yo no uso cubrebocas, yo salgo a la calle, yo quiero la libertad, tiene sus consecuencias. (...) Gente que está convencida que la solución es individual, que no le importa el otro, algo que estaba contenido en un sector del pueblo, pero se expresó en la pandemia”, expresó.

Aseguró que esta postura es recogida por políticos como Javier Milei, candidato liberal a la presidencia argentina, y José Antonio Kast, excandidato ultraconservador a la presidencia de Chile, en 2021, y en discursos que pretenden trastocar derechos humanos e individuales.

“Me da una desazón que nuestro país (Argentina) tenga que volver a foja cero en muchas cosas que creíamos que estaban garantizadas. No estoy seguro de que vaya a ser lo mismo que en Brasil. Vox, en España; Bolsonaro; Trump, en Estados Unidos; el líder Kast, en Chile, tienen algo en común, por supuesto, pero yo a Milei lo veo un poquito peor que todos ellos”, dijo. Guadalajara (EFE)