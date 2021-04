Lanzan el primer programa infantil para niños bilingües en México y EEUU

Los gigantes de la televisión en español Televisa y Telemundo transmitirán a partir de la próxima semana el nuevo programa "Mundo Kids", con el que aspiran conquistar a una audiencia infantil en edad escolar que se siente cómoda escuchando inglés y español.

Conducido por la presentadora latina Romina Puga, el programa representa el primer esfuerzo en producir un programa hecho con los niños latinos en mente, que podrán verlo desde el 10 de abril en la cadena Televisa y el 11 en Telemundo.

Creado por la incubadora de talento latina Exile Content Studio, "Mundo Kids" busca enseñar a los niños cómo es la vida bicultural con la ayuda de títeres al estilo Sesame Street (Plaza Sésamo) y pequeños que enfrentan situaciones diarias, como se veía en los episodios del dinosaurio morado Barney.

"Hay muy poco contenido que le habla directamente a los niños hispanos de Estados Unidos y que cuenten las historias de los pequeños 'latinx'. Las nuevas generaciones no necesitan que les estemos diciendo cómo son las cosas, prefieren que se les explique directamente de una forma fácil de digerir", indicó Puga en una entrevista con The New York Times.

Las cifras más recientes emitidas por la Oficina del Censo revelaron que actualmente los latinos representan 18,5 % de la población estadounidense.

Uno de cada cuatro niños que nacen en Estados Unidos cada día son hispanos, indicó el Centro Pew, uno de los más respetados del país en temas sociales y demográficos.

Puga, de 31 años, fue uno de estos niños. La conductora nació en Miami de madre argentina y padre chileno. Por eso, afirmó, se puede "identificar" con su audiencia sin el menor problema.

Durante cada episodio, que se transmitirán semanalmente, Romi y sus vecinos, los títeres Maya y Coco tratarán un tema específico.

"Hablaremos con expertos, nos divertiremos con Maya y Coco, y aprenderemos el "por qué" y "cómo" de un montón de cosas, como por ejemplo la exploración espacial, los animales en peligro de extinción, y la tecnología", indicó la producción.

A diferencia de otros programas de televisión infantiles hechos en Estados Unidos, en los que el español aparece salpicado en un guión dominado por el inglés, en "Mundo Kids" Romi irá de un idioma al otro sin perder el hilo de la conversación. Miami (EFE)