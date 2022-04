México busca en India que “jamás” vuelvan a estar indefensos en una pandemia

El ministro de Asuntos Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, se encuentra en la India, una de las potencias farmacéuticas globales, para que México “jamás” vuelva a estar indefenso ante una pandemia, después de la experiencia de tener que esperar durante meses a que les enviaran vacunas contra la covid-19.

“México se va a vincular a la India sin duda, ya lo estamos haciendo. ¿La lección principal de la pandemia cuál fue?: ‘Nos dejaron ocho meses solos, no importó, no tenemos vacunas para ti’. Jamás nos volverá a pasar eso, never in life (Nunca en la vida), y para eso estamos aquí”, aseguró Ebrard en una entrevista con Efe.

México acumula unos 5,6 millones de casos de coronavirus y más de 322 mil muertes, la quinta cifra más alta del mundo, y nadie olvida los momentos más duros de la pandemia, cuando los hospitales estaban saturados y la población buscaba a la desesperada oxígeno médico.

Por ello en los tres días de visita oficial de Ebrard a la India, su delegación mantendrá numerosos encuentros en Nueva Delhi con representantes de laboratorios indios, como el Instituto Serum -el mayor fabricante de vacunas del mundo-, Bharat Biotech o Biological E, los tres fabricantes de fórmulas contra la covid-19.

El Consejo de Investigaciones Científicas e Industriales (CSIR) o la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) también figuran entre las reuniones. Además el alto funcionario mexicano viajará esta noche a la financiera ciudad de Bombay para dialogar el viernes con altos representantes de la compañía automovilística india Mahindra y el conglomerado industrial Tata Group.

“La composición de la delegación que trajimos son las tecnológicas, start-ups, las unicornios mexicanas, porque es el tipo de diálogo que interesa, incluyendo las farmacéuticas, pero también la investigación sobre inmunoterapias contra el cáncer. Pienso que (...) el comercio va a crecer, la inversión va a crecer, pero sobre este sector, más que sobre el sector agropecuario”, aseguró Ebrard.

Después de Brasil, México es en la actualidad el segundo mayor socio comercial de la India en América Latina. Ambos países mantienen un comercio bilateral que en 2018 llegó a rondar los 10 mil millones de dólares, descendiendo luego por la pandemia.

El ministro se mostró además confiado en que México acabará siendo el primer socio latinoamericano para la India, aunque insistió en que el intercambio no estará “cifrado en los alimentos, sino en la tecnología y la manufactura”.

“Tenemos una muy buena relación con la India, la India es nuestro socio número nueve en términos de inversión y comercio, en esta década va a pasar a ser fácilmente el número cinco o seis cuando mucho, entonces es una sociedad que la economía está acelerando y hay que darle un nivel estratégico”, reveló el secretario de Exteriores, un acuerdo en el que están trabajando. Nueva Delhi (EFE)