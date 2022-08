No hay pruebas de un virus que ataque celulares llamado "México lo hizo"

No hay registros de que exista un virus cibernético que infecte el celular cuando los usuarios reciben una imagen llamada "México lo hizo" que muestra "cómo se cura la covid-19" en ese país, y las autoridades policiales consultadas por EFE tampoco tienen denuncias de un "malware" de esta naturaleza.

EFE recibió una consulta en su canal de WhatsApp desde el país latinoamericano sobre si es cierta una cadena de mensajería que alerta de que un programa maligno está atacando los móviles con el envío de una imagen que "muestra cómo la covid-19 se cura" en ese país y se llama "México lo hizo".

El supuesto mensaje, que también se comparte en Facebook, pide además no abrir la fotografía porque "entra al teléfono en 5 segundos y no se puede frenar de ninguna forma".

"Es un virus. Pásenlo a sus familiares y amigos. Ahora lo dijeron también en CNN y BBC. No lo abras", añade el mensaje viral, que no va acompañado de ningún contenido multimedia.

HECHOS: No hay registro de que exista un virus para celulares llamado "México lo hizo", las autoridades mexicanas tampoco han recibido denuncias similares y en la CNN o la BBC no hay informaciones sobre un "malware" así, mientras que las publicaciones virales no adjuntan pruebas.

CERO PRUEBAS DEL VIRUS

La Policía cibernética de Ciudad de México negó a EFE haber recibido alertas o denuncias sobre un virus llamado "México lo hizo" y confirmó que tampoco tienen registros policiales en otros estados del país.

Daniel Silva, oficial de esta unidad dedicada a prevenir e identificar delitos cibernéticos, afirmó que han visto el mensaje falso circular al menos desde abril de 2021, pero no conocen qué objetivos hay detrás de la desinformación más allá de crear "desconocimiento colectivo".

El medio de verificación argentino Chequeado, miembro de la International Fact-Checking Network (IFCN) a la que también pertenece EFE Verifica, identificó en 2020 publicaciones similares sobre un virus que infectaba el móvil con una fotografía de la disminución de la curva de contagios en Argentina.

OTROS PROGRAMAS MALICIOSOS MÁS COMUNES

De todas formas, Silva reconoció que sí existen programas que infectan los dispositivos a través de contenido multimedia como una imagen o video, también con la descarga de extensiones de aplicaciones móviles o incluso a través de un documento.

Aunque estos no son los delitos más comunes. Los virus que más se repiten son esos "que agregan anuncios a páginas que visitamos y que crean ventanas emergentes sin nuestro permiso, eso son los más comunes y fáciles de hacer", dijo el policía.

Aun así, añadió, "también existen efectivamente los 'malware' que encriptan la información que tengamos en el celular o los virus espías que se generan en segundo plano sin que nos podamos dar cuenta".

Para evitar ser víctima de un virus, Silva recomienda no hacer clic a enlaces o archivos de personas desconocidas o a noticias impactantes de origen incierto, y recomienda descargarse herramientas gratuitas que permiten verificar el contenido de un archivo sin que se tenga que abrir.

TAMPOCO APARECE EN MEDIOS

En las desinformaciones también se aseguraba que la BBC y la CNN habían informado sobre el virus, pero una búsqueda en las páginas y cuentas en redes sociales de los dos medios no arrojó ningún resultado.

En resumen, no hay registro de que exista un programa malicioso que infecte el celular cuando los usuarios reciben una imagen llamada "México lo hizo" que muestra "cómo se cura la covid-19" en ese país. Bogotá (EFE)