Simon Phillips lamenta se anteponga tecnología en la grabación de música

El baterista británico Simon Phillips, reconocido por haber sentado las bases de este instrumento en estilos musicales como el heavy metal, el rock progresivo y el jazz fusión, lamentó que en la actualidad se hayan perdido algunas técnicas en la grabación de música.

“Yo no le llamo industria de la música a lo que hay ahora, sino industria del entretenimiento en la que, tristemente, hemos perdido la tradición de grabar como antes, se han perdido la técnicas de grabación”, expresó.

El baterista de bandas como Toto y Judas Priest indicó que esa situación se ha dado “porque existe más tecnología para crear música cuando lo que realmente importa es la forma en la que haces música. Se trata de demostrar lo que uno quiere retratar, de cómo proyectas lo que sabes”.

Grabar una mezcla, dijo, “se hace tan rápido como beberías un sorbo de agua o de café. La tecnología nos permite hacer eso, pero inténtalo con bobinas y cinta de 24 tracks y eso llevaría horas, es una locura”.

Durante su participación en la inauguración de la 17 edición de la Sound:check Xpo, en la capital mexicana, en especialista con cinco décadas de trayectoria musical hizo notar que pese a las formas de grabación en la época actual, siempre se buscará capturar lo que hace el artista, de plasmarlo fidedignamente para que sea escuchable.

“La edición en cinta era algo de verdad fascinante, sobre todo con elementos vocales. Hoy todas las cosas son técnicamente más fáciles y está bien, solo no hay que perder la grabación de la voz”, externó.

Simon Phillips es uno de los músicos de sesión más reconocidos y respetados a nivel mundial, que ha realizado giras y grabado con bandas y artistas de la talla de Mick Jagger, The Who, Jeff Beck, Jack Bruce, Peter Gabriel, Joe Satriani, Tears for Fears, Roxy Music y Michael Schenker.

“El objetivo es hacer música grandiosa. Y no voy a usar el término de ‘grandes discos’ porque ya nadie compra discos, aunque yo todavía creo en el alma artística del álbum y soy uno de diez personas en el mundo que todavía piensan así, aunque muchos opten por hacer ‘streaming’, por descargar”, concluyó.

Como parte de la Sound:check Xpo que concluirá el martes 30 de abril en el World Trade Center, Simon Phillips ofreció ante cientos de personas la clase magistral “Tiempo, sonido y conceptos de batería”. México (NOTIMEX)