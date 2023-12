Starlink se queda sin una subvención de 886 millones para ampliar la banda ancha rural

La Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC, en inglés) anunció que no concederá a Starlink una subvención de 886 millones de dólares para ampliar el servicio de banda ancha en zonas rurales porque la compañía de Elon Musk no demostró ser capaz de prestar el servicio.

“La FCC ha llevado a cabo un minucioso examen jurídico, técnico y político para determinar que este solicitante no ha cumplido su obligación”, declaró la presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel, quien añadió que concederle la ayuda no supondría “el mejor uso” del Fondo de Servicio Universal del que sale la financiación.

Además, la FCC citó entre sus razones el fracaso de SpaceX en el lanzamiento de su cohete Starship que, según la comisión, podría afectar a la capacidad de “cumplir” con sus obligaciones.

Esta fue la misma razón por la que el año pasado le fue rescindida la financiación a esta compañía -fundada como proyecto a partir de SpaceX- y la decisión fue apelada por la propia empresa aeroespacial.

SpaceX había ganado anteriormente la licitación para desplegar internet con una velocidad de 100 megabits por segundo de descarga y 20 megabits por segundo de subida en más de 640.000 localidades ubicadas en 35 estados diferentes.

“Este solicitante no había cumplido con su compromiso para tener derecho a casi 900 millones de dólares en fondos durante casi una década”, detalló Rosenworcel.

SpaceX se declaró “profundamente decepcionada y perpleja” por la decisión de la FCC y su asesor jurídico, Christopher Cardaci, remitió una carta alegando que “Starlink es posiblemente la única opción viable para conectar de inmediato a muchos estadounidenses” que viven en zonas remotas del país, y a los que Biden prometió conectar cuando asumió la presidencia en 2021.

“No tiene sentido. ¡Starlink es la única empresa que realmente resuelve la banda ancha rural a escala!”, publicó Musk al respecto de la decisión.

Los dos comisarios republicanos de los cinco miembros de la FCC discreparon del veredicto de la comisión y apuntaron a que la resolución podría deberse a los desencuentros entre el actual Gobierno estadounidense y el magnate tecnológico. Los Ángeles (EFE)